Дуелунд: Шахтар домінує 5 років

Донецький Шахтар та київське Динамо - це еліта українського футболу.
Так вважає півзахисник киян Міккел Дуелунд.
"Рівень футболу в Україні в порядку, але умови не такі хороші. Іноді ми зустрічаємося з командами, які грають в дійсно хороший футбол, а, буває, з абсолютно протилежними за рівнем клубами. Еліта України – Динамо і Шахтар. Гірники трохи домінують протягом останніх 4-5 років", сказав Дуелунд.
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"Сама по собі ліга непогана, але між клубами є велика різниця. Ви дійсно можете це відчути, але це теж частина футбольного досвіду", - додав данець.
Нагадаємо, Дуелунд нещодавно відновився від травми.
Джерело - Футбол 24.