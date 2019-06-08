Дуелунд: Шахтар домінує 5 років

Донецький Шахтар та київське Динамо - це еліта українського футболу.

Так вважає півзахисник киян Міккел Дуелунд.

"Рівень футболу в Україні в порядку, але умови не такі хороші. Іноді ми зустрічаємося з командами, які грають в дійсно хороший футбол, а, буває, з абсолютно протилежними за рівнем клубами. Еліта України – Динамо і Шахтар. Гірники трохи домінують протягом останніх 4-5 років", сказав Дуелунд.