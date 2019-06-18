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Дуелунд: Я не розумію Хацкевича

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Під час тренувань гравцям київського Динамо більш корисна російська мова
Дуелунд: Я не розумію Хацкевича

Однією з проблем адаптації іноземних футболістів у київському Динамо є мовний бар'єр.

Про це сказав данський півзахисник Динамо Міккель Дуелунд.

"Найбільша проблема життя в Україні - це, звичайно, мова. Це відчувається не тільки в повсякденному житті, але і в тренувальному процесі з партнерами по команді. Українська мова абсолютно божевільна в порівнянні з датською. Я просто повинен вивчити цю мову, тому що, якщо не вивчу її зараз, то в один день прийду на тренування і оконфужусь. Я вивчаю російську мову, тому що для мене це дійсно корисно в плані комунікації. У команді менше п'яти відсотків говорять англійською.

Одного разу Хацкевич російською мовою вказав мені на помилку під час виконання вправи, а я просто бачу навколо 400 конусів, стою і виглядаю як повний і діот. Потім він зупиняє все це, і каже: "Що ти робиш?". А потім ще щось російською. І тоді ти стоїш і не розумієш, що потрібно зробити. Я не хочу потрапляти в такі ситуації" - зазначив Дуелунд.

Раніше Сергій Булеца зазначав, що тренерський штаб Динамо не бачить у першій команді молодих вихованців клубу.

З'явилася інформація, що гравці Динамо Сергій Булеца та Владислав Супряга продовжать кар'єру в Дніпро-1, щоправда на правах оренди.

Джерело - sport.ua.

#Дуелунд, #Динамо, #Хацкевич
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