Дуелунд: Я не розумію Хацкевича

Однією з проблем адаптації іноземних футболістів у київському Динамо є мовний бар'єр.

Про це сказав данський півзахисник Динамо Міккель Дуелунд.

"Найбільша проблема життя в Україні - це, звичайно, мова. Це відчувається не тільки в повсякденному житті, але і в тренувальному процесі з партнерами по команді. Українська мова абсолютно божевільна в порівнянні з датською. Я просто повинен вивчити цю мову, тому що, якщо не вивчу її зараз, то в один день прийду на тренування і оконфужусь. Я вивчаю російську мову, тому що для мене це дійсно корисно в плані комунікації. У команді менше п'яти відсотків говорять англійською.

Одного разу Хацкевич російською мовою вказав мені на помилку під час виконання вправи, а я просто бачу навколо 400 конусів, стою і виглядаю як повний і діот. Потім він зупиняє все це, і каже: "Що ти робиш?". А потім ще щось російською. І тоді ти стоїш і не розумієш, що потрібно зробити. Я не хочу потрапляти в такі ситуації" - зазначив Дуелунд.