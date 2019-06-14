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Голден Стейт попрощався з домашньою ареною. Клуб переїздить в інше місто

Сьогодні 14:52 Valeriy Ruchka 272 0
Ворріорс залишають Окленд і Оракл-Арену
Голден Стейт попрощався з домашньою ареною. Клуб переїздить в інше місто

Сезон 2018/2019 НБА для Голден Стейт запам'ятається не тільки програним фіналом, а й прощанням з Оракл-Ареною.

Ворріорс залишають Окленд і Оракл, щоб відкрити нову главу своєї історії в Сан-Франциско і Чейз-Центрі.

Розмови про переїзд велися давно. Оракл-Арена - найстаріший майданчик в НБА. Його відкрили в 1966 році, він на два роки старший за Медісон-Сквер-Гардена. Всі інші арени побудовані взагалі після 1990-го.

У 2012 році власники Ворріорс, офіс НБА і мер Сан-Франциско домовилися про зведення нового стадіону на протилежному від Окленда березі Затоки. Перші роки пішли на те, щоб розробити проект, погасити протести невдоволених і знайти відповідний майданчик під будівництво. Плани щодо відкриття спочатку зсувалися з 2017 на 2018 рік, а пізніше стало зрозуміло, що раніше сезону-2019/20 "Воїни" не переїдуть.

Прощання з Оракл відтягувалося максимально довго: спочатку - на роки через затримки в старті будівництва, тепер - на тижні через черговий вихід Ворріорс у фінал НБА. Але ж тоді, у 2012-му, ніхто взагалі не міг припустити, що Голден Стейт хоча б в плей-оф буде регулярно грати - настільки безпорадною здавалася команда, яку вирішили відвезти з Окленда.

Для Ворріорс це місце розташоване не так далеко від колишнього, нова арена розташована всього в 27 км дороги від старої.

 
 
 
 
 
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Oracle Arena [ˈôrək(ə)l əˈrēnə] noun Best home court advantage.

A post shared by Golden State Warriors (@warriors) on

Джерело - Чемпіон.

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