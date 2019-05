Фанати англійського Манчестер Сіті присвятили пісню українському легіонерові команди Олександрові Зінченку.

Святкуючи завоювання чемпіонства у матчі проти Брайтона, фанати співали про Зінченка:

"There's something the Kippax wants you to know – best full-back in League is Zinchenko. (He is) from Ukraine, City wins the Premier League again"!

У перекладі слова пісні означають: "Кіппакс хоче, щоб ви знали, найкращий фланговий захисник в АПЛ – Зінченко. (Він) з України, Сіті виграв Прем'єр-лігу знову".