Шевченко написав чуттєве звернення до Лобановського

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко згадав про свого наставника Валерія Лобановського. Відомий тренер пішов з життя 13 травня 2002 року. Шевченко подякував тренеру, опублікувавши спільне з ним фото.

"17 років минуло відтоді, як Ви залишили нас, але Ви завжди в моєму серці. Я вдячний Вам за все, що Ви зробили для моєї кар'єри і життя", - написав Шевченко.

Джерело - Чемпіон.

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