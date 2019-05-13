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17 років тому помер геніальний Лобановський

Сьогодні 10:36 Valeriy Ruchka 314 0
З дня смерті минуло вже 17 років
17 років тому помер геніальний Лобановський

13 травня 2002 року, не приходячи до пам'яті від перенесеного шість днів перед тим інсульту, помер Валерій Васильович Лобановський, український футболіст і тренер, багаторічний наставник Динамо, збірних СРСР і України.

 7 травня 2002 року під час календарної гри чемпіонату з Металургом у Запоріжжі Валерію Лобановському стало погано; він був прооперований з діагнозом інсульт, але помер 13 травня 2002 року о 20:35 у віці 63-х років, не приходячи до тями. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА, який через 2 дні відбувся у Ґлазго (Шотландія), розпочали з хвилини мовчання на знак пошани до Валерія Лобановського.

14 травня 2002 року Валерій Васильович Лобановський був похований на Байковому кладовищі у Києві. Попрощатися з ним прийшло понад 60 тисяч чоловік, включаючи вищих посадових осіб держави

Джерело - Чемпіон.

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