Ювентус презентував комплект домашньої форми на сезон-2019/20

Ювентус в офіційному Twitter представив домашню форму на наступний сезон.

Комплект екіпіровки презентували Миралем П'янич, Пауло Диба, Джорджіо К'єлліні і Мойзе Кін, а також інші гравці туринського клубу.

Відзначимо, що вперше за 116 років на футболці зникли чорно-білі смужки. Замість цього два кольори між собою поділить вертикальна рожева смужка, яка нагадує про перші квіти в історії клубу.

У новій формі Ювентус дебютує 12 травня в матчі 36-го туру серії А проти Роми.

Джерело - Чемпіон.

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