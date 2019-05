Ювентус презентував комплект домашньої форми на сезон-2019/20

Ювентус в офіційному Twitter представив домашню форму на наступний сезон.

Комплект екіпіровки презентували Миралем П'янич, Пауло Диба, Джорджіо К'єлліні і Мойзе Кін, а також інші гравці туринського клубу.

Відзначимо, що вперше за 116 років на футболці зникли чорно-білі смужки. Замість цього два кольори між собою поділить вертикальна рожева смужка, яка нагадує про перші квіти в історії клубу.

