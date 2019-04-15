Халат Ломаченка оцінюють в 300 тисяч доларів

Чемпіон світу за версією WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко став послом відомого бренду з Німеччини Philipp Plein.
Халат, в якому з'явився українець в рингу на поєдинок проти Ентоні Кролли, оцінюють в близько 300 000 доларів. Сам дизайнер Філіп Плейн відвідав бій українця і знаходився в його кутку.
Нагадаємо, Ломаченко повідомив, коли повернеться у ринг.
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Джерело - Чемпіон.
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