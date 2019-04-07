Повністю оголена дівчина Вербича купалася в Данії

Дівчата футболістів не повинні відставати від своїх пар і вести здоровий спосіб життя.

Наприклад, подруга Беньяміна Вербича може плавати не тільки в теплих водах Індійського океану десь на Мальдівах, а й у себе на батьківщині в Данії, де зараз навіть прохолодніше ніж в Україні.

Причому купається красуня повністю оголеною.

Нагадаємо, що дружина Морозюка розкритикувала ненатуральність сучасних дівчат.

Джерело - Чемпіон.

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