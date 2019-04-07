Ірина Морозюк ніколи не соромилася піднімати важливі проблеми сучасного суспільства.

Дівчина раніше збиралася балотуватися в президенти, але, мабуть, просто технічно не встигла оформити всі деталі.

Тепер дружина екс-гравця Динамо вирішила обговорити інше важливе питання - сучасних дівчат, які залежні від фільтрів в Instagram.

Раніше Ірина засвітила груди.

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua