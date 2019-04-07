Ірина Морозюк ніколи не соромилася піднімати важливі проблеми сучасного суспільства.
Дівчина раніше збиралася балотуватися в президенти, але, мабуть, просто технічно не встигла оформити всі деталі.
Тепер дружина екс-гравця Динамо вирішила обговорити інше важливе питання - сучасних дівчат, які залежні від фільтрів в Instagram.
Раніше Ірина засвітила груди.
Джерело - Чемпіон.
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