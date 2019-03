F*ck you, Eddie! - Ф'юрі послав промоутера Усика

Циганський Король вміє не лише боксувати

Лінійний чемпіон світу в суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (27-0-1, 19 КО) почав розвивати свою кар'єру реп виконавця.

Британець зачитав кілька рядків з композиції Емінема Without me, але замість слів "F*ck you, Debbie!" Вирішив вжити "F*ck you, Eddie!". Найімовірніше, вони адресувалися промоутеру Едді Гірну:

