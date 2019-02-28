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Назвали ймовірну дату раваншу Ф'юрі - Вайлдер

Сьогодні 13:36 840 0
Назвали ймовірну дату раваншу Ф'юрі - Вайлдер
Френк Воррен

Реванш Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі може відбутися восени цього року.

Про це заявив промоутер Френк Воррен.

"ESPN і Top Rank наполягають на тому, що спочатку вони хочуть влаштувати бій Тайсона в США і тільки потім організувати реванш проти Вайлдера. Це сумно, але я сподіваюся, що ми влаштуємо цей бій у вересні або жовтні. Схрестимо пальці. Я дуже розчарований, що ми не зробимо реванш відразу, але це не під нашим контролем", - сказав Воррен .

Нагадаємо, реванш Вайлдер - Ф'юрі зірвався. Також, команда Усика не отримала відповіді від Повєткіна про бій.

Джерело - 24boxing.

#Вайлдер, #Ф'юрі, #Реванш, #Воррен, #Бокс
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