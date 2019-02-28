Назвали ймовірну дату раваншу Ф'юрі - Вайлдер

Реванш Деонтей Вайлдер - Тайсон Ф'юрі може відбутися восени цього року.

Про це заявив промоутер Френк Воррен.

"ESPN і Top Rank наполягають на тому, що спочатку вони хочуть влаштувати бій Тайсона в США і тільки потім організувати реванш проти Вайлдера. Це сумно, але я сподіваюся, що ми влаштуємо цей бій у вересні або жовтні. Схрестимо пальці. Я дуже розчарований, що ми не зробимо реванш відразу, але це не під нашим контролем", - сказав Воррен .