Стала відома сума призових, яку заробили українські біатлоністи на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
У канадському Кенморі завершився останній дев'ятий етап Кубку світу з біатлону сезону-2023/24.
Відомо, скільки заробили євро українські біатлоністи за цей сезон. Найбільше серед українок отримала Юлія Джима - 25 600 євро.
Відразу чотири українки - згадана Джима, Анастасія Меркушина (19 250), Ірина Петренко (19 250) та Христина Дмитренко (18 550) - заробили більше грошей, ніж найкращій з чоловіків Дмитро Підручний (14 650).
Про це повідомляє Хsport.ua.
Розмір призових українок на КС
- Юлія Джима: 25 600 євро
- Анастасія Меркушина: 19 250
- Ірина Петренко: 19 250
- Христина Дмитренко: 18 550
- Анна Кривонос: 800
- Олена Городна: 500
Розмір призових українців на КС
- Дмитро Підручний: 14 650 євро
- Артем Прима: 8200
- Антон Дудченко: 5800
- Артем Тищенко: 2000
Зазначимо, суми вказані до сплати податків.
Підручний фінішував у топ-10 на останньому чоловічому спринті сезону КС, у жінок в цій дисципліні найкращою серед українок стала Джима.
Україна вдруге поспіль закінчила Кубок світу без нагород. Найкращими командними результатами збірних стали два п'ятих місця: у чоловічій естафеті в Гохфільцені та жіночій - в Рупольдингу.
Нагадаємо, за підсумками сезону наша країна втратила одну квоту в особистих гонках серед чоловіків.