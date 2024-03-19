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Стала відома сума призових, яку заробили українські біатлоністи на Кубку світу

Дівчата перевершили хлопців
Сьогодні 09:18 192 0
Стала відома сума призових, яку заробили українські біатлоністи на Кубку світу
Фото - ФБУ
#Анастасія Меркушина, #Юлія Джима, #Ірина Петренко, #Дмитро Підручний, #Артем Прима, #Христина Дмитренко

Джерело - Чемпіон.

У канадському Кенморі завершився останній дев'ятий етап Кубку світу з біатлону сезону-2023/24.

Відомо, скільки заробили євро українські біатлоністи за цей сезон. Найбільше серед українок отримала Юлія Джима - 25 600 євро.

Відразу чотири українки - згадана Джима, Анастасія Меркушина (19 250), Ірина Петренко (19 250) та Христина Дмитренко (18 550) - заробили більше грошей, ніж найкращій з чоловіків Дмитро Підручний (14 650).

Про це повідомляє Хsport.ua.

Розмір призових українок на КС

  1. Юлія Джима: 25 600 євро
  2. Анастасія Меркушина: 19 250
  3. Ірина Петренко: 19 250
  4. Христина Дмитренко: 18 550
  5. Анна Кривонос: 800
  6. Олена Городна: 500

Розмір призових українців на КС

  1. Дмитро Підручний: 14 650 євро
  2. Артем Прима: 8200
  3. Антон Дудченко: 5800
  4. Артем Тищенко: 2000

Зазначимо, суми вказані до сплати податків.

Підручний фінішував у топ-10 на останньому чоловічому спринті сезону КС, у жінок в цій дисципліні найкращою серед українок стала Джима.

Україна вдруге поспіль закінчила Кубок світу без нагород. Найкращими командними результатами збірних стали два п'ятих місця: у чоловічій естафеті в Гохфільцені та жіночій - в Рупольдингу.

Нагадаємо, за підсумками сезону наша країна втратила одну квоту в особистих гонках серед чоловіків.

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