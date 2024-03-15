Головне
Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:15 27286 2
Футбол без співчуття
Сьогодні 20:01 198
Олександрія мінімально переграла Ворсклу в 21 турі УПЛ
Сьогодні 19:56 129
Світоліна та Цуренко увійшли до складу збірної України на матч відбору Кубку Біллі Джин Кінг
Сьогодні 19:45 141
Світоліна - винищувачка росіянок, Костюк намагається не відставати
Сьогодні 19:38 211
Букмекери визначили фаворитку матчу Костюк проти Швьонтек у півфіналі Індіан-Веллса
Сьогодні 17:20 351
Достроковий фінал та запах сенсації: чого очікувати від дуелей 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 16:03 578
Головні фаворити зіграють між собою, а турки битимуться з греками: стали відомі чвертьфінальні пари Ліги конференцій
Сьогодні 15:17 622
Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи
Сьогодні 14:17 10500
Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24: як це було
Сьогодні 13:17 1529 1
Прямі трансляції

Підручний фінішував у топ-10 на останньому спринті сезону Кубку світу

Йоганнес Бо відзначився особистим досягненням
Сьогодні 20:10 104 0
Підручний фінішував у топ-10 на останньому спринті сезону Кубку світу
Фото - ФБУ
#Дмитро Підручний, #Артем Прима

Джерело - Чемпіон.

Біатлоніст Дмитро Підручний продемонстрував найкращій результат серед українців на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 у канадському Кенморі. Він прийшов до фінішу 10-м. 

Інші наші спортсмени - Артем Прима, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк - не увійшли до залікової зони.

Переміг у гонці норвежець Йоганнес Бо, другим став італієць Томазо Джакомель, а третім - брат переможця Тар’єй Бо.

Йоганнес Бо зрівнявся з французом Мартіном Фуркадом за кількістю перемог у кар'єрі - 83. До іншого норвежця Уле-Ейнара Бйорндалена залишилося 12-ть.

Кубок світу-2023/24 з біатлону
Кенмор, Канада (спринт, чоловіки)
15 березня

1. Йоганнес Бо (Норвегія) – 23.37,0 (0)

2. Томазо Джакомель (Італія) – 1.02,7 (1)

3. Тар’єй Бо (Норвегія) – 1.04,2 (1)

...

10. Дмитро Підручний (Україна) – 1.28,5 (0)

50. Артем Прима (Україна) – 3.10,9 (2)

64. Віталій Мандзин (Україна) – 3.36,1 (2)

74. Антон Дудченко (Україна) – 3.54,8 (0)

88. Тарас Лесюк (Україна) – 5.12,5 (4)

Нагадаємо, вчора Юлія Джима стала найкращою серед українок у спринті.

Напередодні чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті на попередньому етапі в США. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.

Україну представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Антон Дудченко. На екваторі гонки наші хлопці йшли другими, але молодь не змогла підтримати починання лідерів збірної.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф’юрі: Усик - "вбивця" британців Ф’юрі: Усик - "вбивця" британців 13530
Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі Костюк уперше в кар'єрі вийшла до півфіналу "тисячника", обігравши росіянку в Індіан-Веллсі 10900 4
Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів Реал - проти МанСіті, Арсенал - проти Баварії: визначились чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів 27286 2
Марусяк установив рекорд України в стрибках із трампліну Марусяк установив рекорд України в стрибках із трампліну 3942 2
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги Європи 35325 2
Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи Трубін проти кривдників Шахтаря та італійське дербі: визначились чвертьфінальні пари Ліги Європи 10500
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 104835
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117159
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23622 7
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 35870
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 136020 1
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 19926 1