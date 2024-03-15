Підручний фінішував у топ-10 на останньому спринті сезону Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
Біатлоніст Дмитро Підручний продемонстрував найкращій результат серед українців на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 у канадському Кенморі. Він прийшов до фінішу 10-м.
Інші наші спортсмени - Артем Прима, Віталій Мандзин, Антон Дудченко і Тарас Лесюк - не увійшли до залікової зони.
Переміг у гонці норвежець Йоганнес Бо, другим став італієць Томазо Джакомель, а третім - брат переможця Тар’єй Бо.
Йоганнес Бо зрівнявся з французом Мартіном Фуркадом за кількістю перемог у кар'єрі - 83. До іншого норвежця Уле-Ейнара Бйорндалена залишилося 12-ть.
1. Йоганнес Бо (Норвегія) – 23.37,0 (0)
2. Томазо Джакомель (Італія) – 1.02,7 (1)
3. Тар’єй Бо (Норвегія) – 1.04,2 (1)
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10. Дмитро Підручний (Україна) – 1.28,5 (0)
50. Артем Прима (Україна) – 3.10,9 (2)
64. Віталій Мандзин (Україна) – 3.36,1 (2)
74. Антон Дудченко (Україна) – 3.54,8 (0)
88. Тарас Лесюк (Україна) – 5.12,5 (4)
Нагадаємо, вчора Юлія Джима стала найкращою серед українок у спринті.
Напередодні чоловіча збірна України з біатлону фінішувала у топ-10 в естафеті на попередньому етапі в США. Це другий найкращий результат у чоловічій естафеті в поточному сезоні.
Україну представляли Артем Прима, Дмитро Підручний, Віталій Мандзин і Антон Дудченко. На екваторі гонки наші хлопці йшли другими, але молодь не змогла підтримати починання лідерів збірної.