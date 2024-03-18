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Дехто зазнався трошки, дехто застоявся: Бринзак розкритикував збірну України з біатлону

Сьогодні 17:20 217 0
Дехто зазнався трошки, дехто застоявся: Бринзак розкритикував збірну України з біатлону
#збірна України з біатлону

Джерело - Tribuna.com.

Колишній президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак вважає, що збірній Україні з біатлону необхідні кадрові зміни. 

Про це він розповів в інтервю Tribuna.com. 

– Так сталося, що трошки розбалансовано в команді. То довга розмова. Те, що сьогодні є, – воно не могло бути в цьому сезоні краще. Треба це все робити, вибудовувати з нуля, тому що дехто зазнався трошки, міняти вже треба. Дехто застоявся. Омолоджувати, звісно, треба.

По-новому починати роботу треба. Все це треба якось, я не знаю навіть, як сказати… Відновлювати нашу біатлонну славу, результати, підготовку, все інше. Я думаю, впораються з цим.

– Якщо можна було б оцінити цей сезон за 10-бальною шкалою, як би ви оцінили?

– Для мене його важко оцінити. Для того, щоб оцінити, треба знати, що сталося, чому. Іде своїм шляхом команда. Нове керівництво, нові тренери. Я думаю, впораються.

Я давав оцінку, коли займався цим. Якось мені легше було давати оцінку своєї роботи. А зараз важко сказати щось. Сам переживаю, сам уболіваю, сам дивлюся, сам хочу, щоб медалі вигравали. Але розумію реалії наші сьогоднішні.

Треба виправляти, час для цього потрібен. Так одразу це все не станеться. Треба брати молодь. Це вже на наступну Олімпіаду, на цю вже важко. А на наступну можна.

Є перспективні хлопці, є дівчата непогані. Якщо все буде нормально з підготовкою та мікрокліматом у команді, психологічним станом, то можна знову команду формувати. 

Нагадаємо, за підсумками чоловічого спринту в канадському Кенморі Україна втратила одну квоту в особистих гонках чоловіків на наступний сезон. 

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