Дехто зазнався трошки, дехто застоявся: Бринзак розкритикував збірну України з біатлону

– Так сталося, що трошки розбалансовано в команді. То довга розмова. Те, що сьогодні є, – воно не могло бути в цьому сезоні краще. Треба це все робити, вибудовувати з нуля, тому що дехто зазнався трошки, міняти вже треба. Дехто застоявся. Омолоджувати, звісно, треба.

По-новому починати роботу треба. Все це треба якось, я не знаю навіть, як сказати… Відновлювати нашу біатлонну славу, результати, підготовку, все інше. Я думаю, впораються з цим.

– Якщо можна було б оцінити цей сезон за 10-бальною шкалою, як би ви оцінили?