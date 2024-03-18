Джерело - Чемпіон.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо виграв Великий кришталевий глобус сезону-2023/2024, перемігши в гонці з масовим стартом на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 в канадському Кенморі.

Срібло завоював земляк Бо Йоганнес Дале. Третім фінішував француз Емільєн Жалкен.

Україна в цій гонці не була представлена, після провалу Дмитра Підручного та Артема Прими в перс'юті.

Кубок світу-2023/24 з біатлону

Кенмор, Канада

Масстарт, чоловіки

17 березня

1. Йоганнес Бо (0+0+0+1) 36:03,4 2. Йоганнес Дале (2+0+0+0) +44,5 3. Емільєн Жаклен (1+1+1+0) +1:07,2

Ця перемога стала для Бо 85-ю в кар'єрі. Нещодавно Йоганнес обійшов за цим показником легендарного Мартена Фуркада, до іншого норвежця Уле-Ейнара Бйорндалена залишилося 10 заїздів.

Зазначимо, що ця гонка була останньою в нинішньому сезоні Кубку світу з біатлону. Раніше Віттоцці виграла Великий кришталевий глобус, фінішувавши 21-ю в масстарті.