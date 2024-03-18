Джерело - Чемпіон.
Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо виграв Великий кришталевий глобус сезону-2023/2024, перемігши в гонці з масовим стартом на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 в канадському Кенморі.
Срібло завоював земляк Бо Йоганнес Дале. Третім фінішував француз Емільєн Жалкен.
Україна в цій гонці не була представлена, після провалу Дмитра Підручного та Артема Прими в перс'юті.
Ця перемога стала для Бо 85-ю в кар'єрі. Нещодавно Йоганнес обійшов за цим показником легендарного Мартена Фуркада, до іншого норвежця Уле-Ейнара Бйорндалена залишилося 10 заїздів.
Зазначимо, що ця гонка була останньою в нинішньому сезоні Кубку світу з біатлону. Раніше Віттоцці виграла Великий кришталевий глобус, фінішувавши 21-ю в масстарті.