Головне
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі
Вчора 22:43 3041
Бо впевнено виграв завершальну гонку Кубку світу сезону-2023/2024
Сьогодні 00:22 185
Барселона впевнено перемогла Атлетико, Валенсія з Яремчуком програла Вільярреалу: результати матчів 29 туру Ла Ліги
Вчора 23:57 710 1
Інтер та Наполі розписали мирову, Дженоа з Малиновським зіграла внічию проти Ювентуса: результати матчів 29 туру Серії А
Вчора 23:41 743
Швьонтек легко впоралась із Саккарі у фіналі Індіан-Веллса
Вчора 21:56 454
Віттоцці виграла Великий кришталевий глобус, фінішувавши 21-ю в масстарті в Кенморі
Вчора 19:59 549
Українські парастрільці завоювали 7 нагород Кубку світу в Індії
Вчора 19:26 196
Динамо перемагає, Рух дивує, Шахтар мріє: підсумки 21 туру УПЛ
Вчора 18:50 560 1
Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії
Вчора 16:34 2986
Джойс технічним нокаутом переміг Алі
Вчора 11:30 738
Прямі трансляції

Бо впевнено виграв завершальну гонку Кубку світу сезону-2023/2024

Сьогодні 00:22 185 0
Бо впевнено виграв завершальну гонку Кубку світу сезону-2023/2024
#Йоганнес Бо

Джерело - Чемпіон.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо виграв Великий кришталевий глобус сезону-2023/2024, перемігши в гонці з масовим стартом на дев'ятому етапі Кубку світу-2023/24 в канадському Кенморі.

Срібло завоював земляк Бо Йоганнес Дале. Третім фінішував француз Емільєн Жалкен.

Україна в цій гонці не була представлена, після провалу Дмитра Підручного та Артема Прими в перс'юті.

Кубок світу-2023/24 з біатлону
Кенмор, Канада
Масстарт, чоловіки
17 березня
1. Йоганнес Бо (0+0+0+1)  36:03,4
2. Йоганнес Дале (2+0+0+0)  +44,5
3. Емільєн Жаклен (1+1+1+0)  +1:07,2

Ця перемога стала для Бо 85-ю в кар'єрі. Нещодавно Йоганнес обійшов за цим показником легендарного Мартена Фуркада, до іншого норвежця Уле-Ейнара Бйорндалена залишилося 10 заїздів.

Зазначимо, що ця гонка була останньою в нинішньому сезоні Кубку світу з біатлону. Раніше Віттоцці виграла Великий кришталевий глобус, фінішувавши 21-ю в масстарті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії Українські шаблістки здобули бронзу на Кубку світу в Бельгії 2986
Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі Жіноча збірна України розгромила Хорватію в матчі чемпіонату світу за підвищення у класі 3041
Марусяк побив рекорд України на етапі Кубку світу Марусяк побив рекорд України на етапі Кубку світу 3035 1
25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 25 років тому Динамо перемогло Реал і пробилося у півфінал Ліги чемпіонів 8313
Чорноморець поступився Вересу в матчі 21 туру УПЛ Чорноморець поступився Вересу в матчі 21 туру УПЛ 3023
Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги Дніпро програв уперше в сезоні Мавпам, БІПА виграла в овертаймі у Галичини: результати матчів Суперліги 3210
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39402
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 96669
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 47246 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 60547
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80668
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23677 7