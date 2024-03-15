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Україна втратила одну квоту в особистих гонках чоловіків у наступному сезоні Кубку світу

Жінки зберегли представництво у п'ять біатлоністок
Сьогодні 21:26 121 0
Україна втратила одну квоту в особистих гонках чоловіків у наступному сезоні Кубку світу
Фото - Dmytro Yevenko
#Юлія Джима, #Дмитро Підручний

Джерело - Чемпіон.

Стало відомо, що Україна втратила одну квоту в особистих гонках серед чоловіків у сезоні Кубку світу-2024/25 з біатлону.

Сталося це за підсумками чоловічого спринту на останньому етапі в канадському Кенморі.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

У боротьбі за топ-10 заліку Кубку націй нашу країну випередила Фінляндія. Це означає, що ми зможемо виставляти у особистих гонках наступного сезону чотирьох, а не п'ять біатлоністів, як раніше.

Зазначимо, у жінок Україна зберегла квоту в п'ять біатлоністок, фінішувавши дев'ятою у заліку.

Нагадаємо, Дмитро Підручний фінішував у топ-10 на останньому чоловічому спринті сезону КС, у жінок в цій дисципліні найкращою серед українок стала Юлія Джима.

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