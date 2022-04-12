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Блашко: Я не уявляю, як можна приїхати до своєї родини та принести всі награбовані речі

Сьогодні 13:40 225 0
Блашко: Я не уявляю, як можна приїхати до своєї родини та принести всі награбовані речі
#Дар'я Блашко

Джерело - suspilne.media.

Українська біатлоністка Дар’я Блашко висловила думку щодо війни в Україні.

"Війна у 21 сторіччі в центрі Європи - це як мінімум ганьба. Бажано, аби у 21 сторіччі все вирішувала дипломатія. Але раз уже все так сталось, то, чесно кажучи, кожна країна має право жити в межі своїх кордонів, зі своїм устроєм, зі своїм менталітетом.

Навіть якби в Україні були ці так звані "бандерівці" чи націоналісти, значить, це вибір України, Україна так хоче жити. Якби люди були цим незадоволені, то вони б вийшли на вулиці та висловили свою позицію, як ми вже бачили це неодноразово.

Я проти будь-яких війн, завжди треба вміти домовлятись. Але, як ми бачимо, не завжди це можливо, як виявилось. Ті звірства, що відбуваються, – це взагалі не вкладається в голові. І ці мародерства.

Я не уявляю, як можна приїхати до своєї родини та принести всі награбовані речі. Як можна принести кросівки дитини, якої вже немає серед живих? Привезти це своїй дитині, аби вона носила. Чи як можна приїхати додому після того, як ти зґвалтував 10-річну дівчинку, якщо на тебе вдома чекає донька такого ж віку? Як можна їй спокійно дивитись в очі після цього?

Життя може ставити нас у різні ситуації, але це все-таки вибір кожної людини та військового, що перебуває на території України. Треба розуміти, що наказу щодо вчинення цих дій не було – аби грабувати та ґвалтувати. Це вибір кожного, тому думаю всі, хто це робив, будуть покарані. Навіть якщо не в суді, то життя воно таке, що покарає. Адже на чужому нещасті свого щастя не побудуєш. Це треба брати за правило по життю", - сказала Блашко.

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