Блашко: Махлаєв повністю відійшов від тренувань зі мною

Біатлоністка збірної України Дар'я Блашко припинила роботу з особистим тренером Володимиром Махлаєвим.

Про це заявила сама спортсменка.

"На цей час так, він [Махлаєв] повністю відійшов від тренувань, тому що ми обидва розуміємо, що це недоречно. В першу чергу сам Володимир Анатолійович сказав, що не можна тренуватися якось половинчасто, на два фронти. Скажімо так, потрібно підготуватися з новим тренером, подивитися підсумки, результати, і після цього вже робити висновки. Ясна річ, що ми спілкуємося, але на підготовку мою він ніяк не впливає", - сказала Блашко.