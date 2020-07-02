Блашко: Махлаєв повністю відійшов від тренувань зі мною

Джерело - xsport.ua.
Біатлоністка збірної України Дар'я Блашко припинила роботу з особистим тренером Володимиром Махлаєвим.
Про це заявила сама спортсменка.
"На цей час так, він [Махлаєв] повністю відійшов від тренувань, тому що ми обидва розуміємо, що це недоречно. В першу чергу сам Володимир Анатолійович сказав, що не можна тренуватися якось половинчасто, на два фронти. Скажімо так, потрібно підготуватися з новим тренером, подивитися підсумки, результати, і після цього вже робити висновки. Ясна річ, що ми спілкуємося, але на підготовку мою він ніяк не впливає", - сказала Блашко.
Махлаєв зараз працює з юніорською збірної України, разом з Валентиною Шевченко і Романом Лейбюком.
Раніше, Блашко вказала на помилки під час сезону.