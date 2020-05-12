Прима: Ми на зборах, а на війні гинуть хлопці. Це неправильно

Біатлоністи на зборах бігають, тренуються, а хлопці на війні гинуть у цей час.

Про це заявив біатлоніст збірної України Артем Прима.

"У нас в країні триває війна, у нас гинуть хлопці. Якщо раніше гинули мої однолітки, то тепер вже і набагато молодші хлопці. Це дуже погано для будь-якої країни. Ми ведемо якусь приховану війну з Росією. У цьому треба розбиратися.

Хто винен в цьому? Взяти і сказати, що точно винен той чи той - я міг би це зробити, якби це було в спорті, і я знав би це на 100%. А не знаючи багатьох нюансів, не можу сказати, що і як. Я не настільки кваліфікований в цьому питанні.

Які почуття в 2014-му році, коли війна почалася? Дискомфорт, в першу чергу, в душі був. Ми - мужики захищаємо честь країни в спорті, а у нас в цей час вдома війна. Думаю, для кожного чоловіка - це не зовсім добре. Ти готовий і хочеш допомогти, як своїй сім'ї, так і своїй країні. Це теж не чесно: ми на зборах бігаємо, тренуємося, а хлопці на війні гинуть в цей час. Від цього погані почуття.

У 2014-му році всі були пригнічені. Ти чоловік, розумієш, що ти - захисник. Але ти на зборі і не можеш допомогти. Я вважаю - це неправильно", - сказав Прима.