Підгрушна: Мені сьогодні не дуже сподобалося як працювали лижі

Українка Олена Підгрушна залишилася не задоволеною роботою лиж у гонці переслідування у Гохфільцені було впоратися зі стрільбою.

Про це спортсменка заявила в ефірі UA:Перший.

"Чесно кажучи, мені сьогодні не дуже сподобалося, як працювали лижі, тому довелося трохи наштовхатися, так би мовити. І на стрільбі лежачи вийшло, що перший постріл просто на диханні вилетів вгору. На другому рубежі потрапила на 27 установку, тобто, прямо з підйомчику вже лягала на килимок, тому, напевно, зі стрільбою і не впоралася. Вже на стійку підходила більш акуратно і спокійно", - зазначила Підгрушна.