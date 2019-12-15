Підгрушна: Мені сьогодні не дуже сподобалося як працювали лижі

Джерело - Український біатлон.
Українка Олена Підгрушна залишилася не задоволеною роботою лиж у гонці переслідування у Гохфільцені було впоратися зі стрільбою.
Про це спортсменка заявила в ефірі UA:Перший.
"Чесно кажучи, мені сьогодні не дуже сподобалося, як працювали лижі, тому довелося трохи наштовхатися, так би мовити. І на стрільбі лежачи вийшло, що перший постріл просто на диханні вилетів вгору. На другому рубежі потрапила на 27 установку, тобто, прямо з підйомчику вже лягала на килимок, тому, напевно, зі стрільбою і не впоралася. Вже на стійку підходила більш акуратно і спокійно", - зазначила Підгрушна.
Раніше, у гонці переслідування Олена Підгрушна фінішувала 15-ою.
Нагадаємо, Україна посіла четверте місце у естафеті на Кубку світу.