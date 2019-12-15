Семеренко посіла 14 місце, Пігрушна - 15 у персьюті на Кубку світу

У цій гонці виступали три українки

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 грудня, у Гохфільцені на другому етапі Кубка світу з біатлону відбулася гонка переслідування.

Серед 60 біатлоністок мали виступати чотири українки, які відібралися за підсумками спринту. Але Юлія Джима не стартувала. Також у гонці не їхала німкеня Франціска Пройс. То ж виступали 58 спортсменок.

Валентина Семеренко на першому вогневому рубежі відпрацювала чисто і піднялася на 5-е місце. На другій стрільбі знову на нуль і втримувалася у групі біатлоністок, що переслідують лідерів гонки - норвежок Тіріль Екгофф і Інгрід-Ландмарк Тандреволд. Промах на третій стрільбі залишив на сьомому місці, хоча у разі чистої стрільби мала шанси вийти на 3-4 місце. Два промахи на останній стрільбі викинули Валентину з ТОП-10. У підсумку вона посіла 14-е місце.

Олена Підгрушна припустилася одного промаху на першій стрільбі і опустилася аж на 23-є місце. Далі був ще промах і 29-е місце після другого вогневого рубежу. нА третьому рубежі нарешті чиста стрільба у виконанні Олени і вона піднялася на 20-е місце. Далі ще Олена виконала чисту стрільбу і у підсумку посіла 15-е місце. Олена програла Валентині лише 0,2 секунди, продемонструвавши добротну швидкість на останньому колі.

Віта Семеренко на ртьох вогневих рубежах припустилася одного промаху і піднялася на 34-е місце. Віта далі одного разу промахнулася і трималася в очковій зоні гонки. Віта посіла 35-е місце.

Перемогу у цій гонці здобула норвежка Тіріль Екгофф. Друге та третє місця відповідно посіли шведка Ганна Еберґ і норвежка Інгрід-Ландмарк Тандреволд.

Кубок Світу. Гохфільцен

Другий етап, 15 грудня

Гонка переслідування. Жінки

1. Тіріл Екхофф (0+0+0+0) 29: 14,6

2. Ганна Еберг (0+1+1+0) +25,8

3. Інгрід-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+0) +39,7

...

14. Валентина Семеренко (0 +0+1 +1) +1:45,3

15. Олена Підгрушна (1+1+0+0) +1: 45,5

35. Віта Семеренко (0+0+1+1) +3:00,5

DNS Юлія Джима

Нагадаємо, Україна посіла четверте місце у естафеті на Кубку світу.