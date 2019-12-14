Підгрушна: Промах на стійці завадив взяти бронзу

Секунди відділили збірну України від бронзи у жіночій естафеті.

Про це розповіла Олена Підгрушна.

"Як завжди, четвертий етап дуже цікавий. Дуже шкода, що допустила промах на стійці. Як раз не вистачило цих 5-10 секунд, щоб взяти бронзу.

На фініші було дуже складно. Довелося викластися на максимумі. Але зараз Хеккі дуже сильна. На підйомі вона мене обійшла.

Після вчорашньої гонки відновилася нормально", - відзначила Підгрушна.