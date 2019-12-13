Підгрушна: Ніяких проблем з диханням або серцебиттям у мене нині немає

Українська біатлоністка Олена Підгрушна не мала проблем на трасі у спринті в Гохфільцені.

Про це Олена Підгрушна заявила в ефірі телеканалу UA: Перший.

"Ніяких проблем не було з трасою. Тільки в одному місці за поворотом був лід. На стрільбі був повний штиль. Просто перестрахувалась, перетримала, включився пульс і я промазав один постріл.

Гори дають про себе знати. Але я починала з кубка IBU, там я пройшла акліматизацію. Тому, напевно, пробігла добре на тлі наших дівчаток.

Я дуже задоволена сьогоднішнім результатом, враховуючи мої проблеми з серцем.

Лікарі дивуються моїми результатами. Ніяких проблем з диханням або серцебиттям у мене зараз немає", - сказала Підгрушна.