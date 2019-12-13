Підгрушна: Ніяких проблем з диханням або серцебиттям у мене нині немає

Джерело - Tribuna.com.
Українська біатлоністка Олена Підгрушна не мала проблем на трасі у спринті в Гохфільцені.
Про це Олена Підгрушна заявила в ефірі телеканалу UA: Перший.
"Ніяких проблем не було з трасою. Тільки в одному місці за поворотом був лід. На стрільбі був повний штиль. Просто перестрахувалась, перетримала, включився пульс і я промазав один постріл.
Гори дають про себе знати. Але я починала з кубка IBU, там я пройшла акліматизацію. Тому, напевно, пробігла добре на тлі наших дівчаток.
Я дуже задоволена сьогоднішнім результатом, враховуючи мої проблеми з серцем.
Лікарі дивуються моїми результатами. Ніяких проблем з диханням або серцебиттям у мене зараз немає", - сказала Підгрушна.
Раніше, Підгрушна посіла 12-е місце у спринту.
Нагадаємо, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.