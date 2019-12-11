Стали відомі склади збірних України на етап Кубка IBU

Джерело - Чемпіон.
Відомі склади жіночої і чоловічої збірних України на суперспринт. який відбудеться 12-го грудня в італійському Ріднау на другому етапі Кубка IBU.
Про це повідомляє Український біатлон.
Жіноча збірна України: Надія Бєлкіна, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Катерина Бех, Юлія Журавок, Ольга Абрамова
Чоловіча збірна України: Віталій Труш, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Андрій Доценко, Сергій Семенов, Руслан Бригадир.
Раніше, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.
Нагадаємо, Підгрушна перейде в основну збірну на другий етап Кубка світу.