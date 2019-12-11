 Стали відомі склади збірних України на етап Кубка IBU | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар зганьбився у матчі з Аталантою і залишив Лігу чемпіонів
Сьогодні 21:51 1114 1
Київ-Баскет стартував з перемоги у другому етапі Кубка Європи
Сьогодні 22:27 120
Ліга чемпіонів. Шахтар - Аталанта 0:3. Як це було
Сьогодні 21:50 8009 1
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR
Сьогодні 21:28 660
WADA розгляне повну заборону на участь російських спортсменів у світових змаганнях
Сьогодні 17:05 909
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 15:54 492
Шахтар U-19 поступився Аталанті у Юнацькій лізі УЄФА
Сьогодні 14:07 1316
Світоліна назвала ім’я свого нового тренера
Сьогодні 13:57 1208
Шахтар - Аталанта: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 09:15 1761
Шахтар прийме Аталанту, Баварія зіграє із Тоттенгемом. Розклад матчів 6 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:30 976
Блоги
Степаненко "привіз" ганебний гол у ворота Шахтаря
Степаненко "привіз" ганебний гол у ворота Шахтаря Valeriy Ruchka
Сьогодні 22:32 442
Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів
Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 21:34 816 1
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR
Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR Андрій Твердохліб
Сьогодні 21:28 660
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота
У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота Valeriy Ruchka
Сьогодні 21:11 367
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві
У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві Андрій Твердохліб
Сьогодні 20:55 369
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін
Ми пам'ятаємо! 47 років тому народився Андрій Гусін Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:17 460
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів
Згадати все. Шахтар переміг Аталанту в 2 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:54 491
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт
Відомий російський коментатор дотепно потролив Зеніт Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:09 2020
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів
Вінгер Барселони став наймолодшим автором голу в історії Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 07:50 2254
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни
Екс-гравець НБА оштрафований в чемпіонаті Китаю за те, що не дивився на прапор країни Valeriy Ruchka
Сьогодні 05:30 632
Вербич і Де Пена поспілкувалися з уболівальниками Динамо
Вербич і Де Пена поспілкувалися з уболівальниками Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 13:53 1158
Пятов з горілкою і сигаретами провів екскурсію ТОП-воротарям по Чорнобилю
Пятов з горілкою і сигаретами провів екскурсію ТОП-воротарям по Чорнобилю Valeriy Ruchka
Вчора 13:38 3109
Про Металіст, скільки заробляє грошей та коли знову тренуватиме - Мирон Маркевич
Про Металіст, скільки заробляє грошей та коли знову тренуватиме - Мирон Маркевич Valeriy Ruchka
Вчора 12:37 1187
Український тенісист епічно зганьбився на турнірі ITF
Український тенісист епічно зганьбився на турнірі ITF Valeriy Ruchka
Вчора 10:41 2597
Усім мирного неба над головою. Мілевський проводить відпустку в Києві
Усім мирного неба над головою. Мілевський проводить відпустку в Києві Андрій Твердохліб
Вчора 01:39 808
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:42 Футбол Львівський клуб знайшов заміну Кучуку 5
23:31 Бокс Вайту повернули титул WBC і він проведе бій з Вайлдером або Ф'юрі 137
23:21 Футбол Циганков: З такої групи Динамо має виходити із першого місця 151
23:08 Теніс Цуренко готується до сезону з новим тренером 143
22:55 Хокей Збірна України програла Білорусі на турнірі в Угорщині 254
22:46 Футбол Каштру: Ми могли вийти у плей-оф Ліги чемпіонів 254
22:39 Футбол Шахтар - Аталанта 0:3. Огляд матчу 295
22:35 Футбол Динамо - Манчестер Сіті 1:4. Огляд матчу 170
22:32 Блог Степаненко "привіз" ганебний гол у ворота Шахтаря 448
22:27 Баскетбол Київ-Баскет стартував з перемоги у другому етапі Кубка Європи 120
22:14 Футбол Динамо - Манчестер Сіті 1:4. Відео голів 293
22:08 Біатлон Стали відомі склади збірних України на етап Кубка IBU 210
21:58 Пряма трансляція Атлетіко Мадрид - Локомотив: онлайн-трансляція 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE 416
21:57 Пряма трансляція Баєр - Ювентус: онлайн-трансляція 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE 789
21:51 Футбол Шахтар зганьбився у матчі з Аталантою і залишив Лігу чемпіонів 1114 1
21:50 Футбол Ліга чемпіонів. Шахтар - Аталанта 0:3. Як це було 8009 1
21:49 Футбол Манчестер Сіті розгромив Динамо у 6 турі Ліги чемпіонів 349
21:39 Футбол Ветеран Спартака про російських чиновників: Сидять жопу свою гріють 315
21:34 Блог Асист Маліновського поховав надії Шахтаря на Лігу чемпіонів 817 1
21:28 Блог Аталанта вийшла вперед у грі з Шахтарем завдяки VAR 660
21:24 Олімпійські ігри-2020 Олімпійський комітет Великої Британії закликав посилити санкції проти Росії 177
21:11 Блог У Румунії забили гол століття. Одразу п'ять гравців втекли з м'ячем на порожні ворота 370
21:09 Бокс Ломаченко отримає шанс об'єднати титули у березні або квітні 226
20:59 Пряма трансляція Шахтар - Аталанта: онлайн-трансляція матчу 6 туру Ліги чемпіонів. LIVE 28811
20:55 Блог У капелюсі за 500 баксів з Prosecco "на халяву". Мілевський продовжує запалювати в Києві 372

Стали відомі склади збірних України на етап Кубка IBU

Сьогодні 22:08 210 0
Меркушина і Семенов виступлять у Кубку IBU
Стали відомі склади збірних України на етап Кубка IBU
#Меркушина, #Семенов

Джерело - Чемпіон.

Відомі склади жіночої і чоловічої збірних України на суперспринт. який відбудеться 12-го грудня в італійському Ріднау на другому етапі Кубка IBU. 

Про це повідомляє Український біатлон.

Жіноча збірна України: Надія Бєлкіна, Анастасія Меркушина, Анна Кривонос, Катерина Бех, Юлія Журавок, Ольга Абрамова

Чоловіча збірна України: Віталій Труш, Тарас Лесюк, Богдан Цимбал, Андрій Доценко, Сергій Семенов, Руслан Бригадир.

Раніше, збірна України фінішувала 9-ю у жіночій естафеті.

Нагадаємо, Підгрушна перейде в основну збірну на другий етап Кубка світу.

Коментарі ()