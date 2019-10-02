Самуельссон: Не уявляю, як Росія може у майбутньому бути частиною міжнародного спорту

Олімпійський чемпіон з біатлону Себастьян Самуельсон критично ставиться до ситуації з можливим усуненням Російського антидопінгового агентства ( РУСАДА ) у зв'язку з невідповідністю даних московської антидопінгової лабораторії.

Про це він у відкритому листі, повідомляє Idrettspolitikk.no.

"Російський спорт повинен бути реконструйований. РУСАДА має бути негайно обмежена в правах. Я не уявляю, як Росія може в найближчому майбутньому бути частиною міжнародного спорту.

IAAF (Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій - Sports.ru) протягом усього цього процесу була непохитна, Росії не дозволялося брати участь ні в яких змаганнях, за винятком деяких спортсменів, які виступали під нейтральним прапором. Тепер прийшов час всім іншим міжнародним федераціям наслідувати їхній приклад.

Що стосується Всесвітнього антидопінгового агентства ( WADA ), то їх авторитет і довіру до них повністю зникли. Члени виконавчого комітету WADA, які проголосували за відновлення РУСАДА у вересні 2018 року, повинні залишити свої посади.

Тільки після цього WADA зможе почати довгий шлях до того, щоб знову завоювати довіру спортсменів усього світу", - написав Самуельсон.