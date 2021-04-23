Ставки на гру Олександрія – Шахтар Донецьк. Результати команд в попередніх матчах. Вибір кращих ставок

У 23 турі чемпіонату України 25 квітня Олександрія приймає Шахтар Донецьк. Господарі перебувають на сьомому місці, проте є неприємним суперником для лідерів. Гірники продовжують переслідувати Динамо, та прагнуть скоротити відставання від киян. Дізнаємося, як команди проводили попередні зустрічі та створимо прогноз на матч Олександрія – Шахтар.

Наші ставки

Ф1(1) в БК Парі Матч з коефіцієнтом 2,2

Ф1(+1,5) в БК Фаворит з коефіцієнтом 1,65

1Х у першому таймі з коефіцієнтом 1,81 в БК Піннакл

Олександрія заб’є з коефіцієнтом 1,65 в БК 1ХБет

Олександрія

В останніх матчах футболісти Олександрії діяли невдало, поступившись тричі поспіль. Спочатку була поразка на виїзді від Інгульця 0:1. Чи були шанси у команди Шахтаря засмутити суперника? Скоріше ні. За всю гру гості завдали лише одного прицільного удару. А суперник володів ініціативою та створював моменти в кожному з таймів. Інгулець забив один гол, а міг і збільшити перевагу після перерви.

Досить цікавим вийшов домашній поєдинок Олександрії з Динамо. Вже на 14 хвилині Ситало відкрив рахунок. Але гості доволі швидко відігралися. Ми казали, що олександрійці можуть потріпати нерви багатьом суперникам. Як раз цей випадок і трапився. Так, гості володіли ініціативою, але забили лише на останній хвилині. Гостям вдавалося втримувати атаки лідера на протязі вього тайму, але ніхто не завадив точному пострілу Родрігеса. В результаті поразка 1:2 при достойній грі.

Однозначно невдало футболісти Олександрії зіграли в гостях з Десною, поступившись з рахунком 1:4. Хоча команді й вдалося відкрити рахунок, але це ніяк не вплинуло на перебіг зустрічі. Чернігівці досить вдало скористалися своїми шансами. На додачу до цього суперник слабо діяв в обороні. Не так часто гравці Олександрії припускаються помилок в захисті та пропускають багато, але цього разу трапився провал. Можна сказати, що це один з найгірших поєдинків клубу в цьому чемпіонаті.

Враховуючи, що Олександрія тричі грала внічию в попередніх чотирьох зустрічах з Шахтарем, господарі цілком можуть сподіватися на очки і зараз.

Шахтар Донецьк

Основна інтрига першості – чи зможе ФК Шахтар скоротити відрив від Динамо? Багато спеціалістів помітили, що з приходом Луческу протистояння між титанами українського футболу лише загострилося. До цього додалися ще певні кадрові проблеми у донеччан. Перед матчем з Маріуполем ми дізналися, що Тайсон має проблеми з керівництвом клубу. Він пропустив гру, і невідомо, чи зіграє в наступному з ним не пролонгують контракт. Створюючи прогноз на матч Олександрія – Шахтар, не можна не враховувати цей факт.

Останні матчі Шахтар провів досить потужно, здобувши дві перемоги. Особливо відзначимо гостьовий поєдинок з Ворсклою, в якому гірники виграли 2:0 ( пряма трансляція Олександрія – Шахтар запланована на 25 квітня). Спрацювала схема з єдиним форвардом Мораєсом, який двічі відзначився.

Мало хто сподівався, що Шахтар втратить очки в гостьовому поєдинку з Маріуполем. І дива не сталося, гірники впевненно виграли 3:0. Чи варто казати про подробиці цього поєдинку, коли його переможець був відомий перед стартом?

Крім перемог Шахтар зазнавав і поразок на цьому етапі сезону. Спочатку гірники без особливих шансів поступилися Ромі 1:2 і 0:3 у Лізі Європи. Але ще були поразки від Зорі 0:1, Львова 2:3 та навіть Агробізнесу 0:1 на Кубок! З огляду на результати цих зустрічей, шанси Олександрії на очки виглядають достойними.

Прогноз на матч Олександрія – Шахтар

Футбол сьогодні такий, що у суперників Шахтаря є шанси, коли вони вмотивовані та грають вдома. Ми бачимо, що гірники програвали різним за рівнем опонентам. Олександрія – не проста команда. У цьому черговий раз переконалися футболісти Динамо, які з великими складнощами виграли 2:1. Наш прогноз на матч Олександрія – Шахтар великою мірою буде на боці господарів.

Ф1(+1) – БК Парі матч

Олександрія тричі в останніх чотирьох зустрічах добивалася нічиїх з Шахтарем. А програш був з різницею в 1 м’яч. Тому є сенс поставити на господарів з додатною форою. Тим паче, що Шахтар часто втрачав очки останнім часом.

Ставка: Ф1(1) в БК Парі Матч з коефіцієнтом 2,2.

Ф1(+1,5) – БК Фаворит

Зробимо ще одну ставку з форою на господарів, керуючись тим самим мотивом. Навряд чи Олександрія дозволить супернику виграти з різницею в 2 і більше голів. Попередні зустрічі суперників були дуже напруженими, і гірники не мали великої переваги.

Ставка: Ф1(+1,5) в БК Фаворит з коефіцієнтом 1,65.

1Х в першому таймі – БК Піннакл

Є великі шанси, що господарі дадуть бій діючому чемпіону. Тим паче, що Шахтар часто втрачав очки як в недавніх матчах, так і в особистих зустрічах з олександрійцями. Тому доречною буде ставка на непрограш господарів у першому таймі.

Ставка: 1Х у першому таймі з коефіцієнтом 1,81 в БК Піннакл.

Олександрія заб’є – БК 1ХБет

У попередніх 4 особистих зустрічах з 5-ти Олександрія забивала. Шахтар зараз пропускає майже в кожній зустрічі Тому логічно поставити на гол господарів.

Ставка: Олександрія заб’є з коефіцієнтом 1,65 в БК 1ХБет