Букмекерська контора 1xbet вже відома в усьому світі вже багато років і це справжній бренд. Як ставити з промокодом 1xbet 2021, та отримувати бонуси.

Букмекерська контора 1xbet вже відома в усьому світі вже багато років і це справжній бренд. Компанія володіє має ліцензією невеликої острівної держави - Кюрасао. Зараз 1xbet налічує понад 400 000 гравців, більшість з яких походять зі Східної Європи, Португалії, Німеччини та Африки.

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Крім того, 1xbet вдалося налагодити співпрацю та спонсорувати деякі найвідоміші спортивні команди та організації, такі як ФК Барселона, іспанська Ла Ліга, італійська Серія А. Серед найбільших букмекерів компанія найбільше виділяється своїми швидкими виплатами, чудовими коефіцієнтами, онлайн казино, бонусами. А ще клієнтам доступний промокод 1xbet, який дозволяє отримати ще більше бонусів. Дізнаємося про всі деталі про оператора з нашого розгорнутого огляду.

ПРОМО-КОДИ 1XBET 2021

Що таке промокод 1xbet?

Деякі гравці не знають, що означає словосполучення промокод 1xbet. Але це дуже просто. Коли людина створює власний аккаунт на сайті букмекера, вона має можливість ввести промокод. Що він дає і де його взяти? Якщо система приймає введений набір символів, то гравець зможе отримати не 100% від стартового депозиту, а більше. В залежності від того, де буде знайдений промокод, беттор отримує ту чи іншу бонусну суму. Тобто, це свого роду премія за використання промокоду 1xbet 1XMAX.

А ввести його потрібно ось у це поле:

Нижче ми розкажемо як створити аккаунт, та де можна дістати промокод 1хБет.

Як зареєструватися в 1хбет?

Стосовно реєстрації в букмекерській конторі 1xbet, то вона мало чим відрізняється від аналогічної операції на будь-якому іншому сайті. Користувачу пропонується чотири варіанти, як саме він хоче зареєструватися.

В один клік;

По номеру телефона;

За електронною адресою;

Через соцмережі і месенджери.

В один клік. Найкоротший шлях створити власний рахунок на сайті букмекера. Якщо натиснути на кнопку реєстрації, то з’явиться саме цей варіант. Як бачимо, потрібно лише вказати країну мешкання, вибрати валюту, та прописати промокод 1xbet, якщо він є. Далі клієнт вказує електронну адресу, щоб отримати логін та пароль.

Щоб війти у власний кабінет, гравець прописує логін на пароль. В подальшому, можливо, знадобиться ідентифікація. У цьому випадку гравець повинен підтвердити паспортні данні, додавши скани деяких сторінок з документу. Після успішної ідентифікації тепер уже клієнт букмекерської контори має право поповнити рахунок та робити ставки на всі позиції в лінії букмекера.

За електронною адресою. Реєстрація за електронною адресою - це форма до якої гравці звикли найбільше. Тому що більшість веб-сайтів вимагають залишити свою адресу електронної пошти, після чого надсилають посилання на вказану адресу для підтвердження реєстрації.

Реєстрація електронною поштою в 1xbet працює так само. Разом із електронною поштою гравцю потрібно залишити деякі особисті дані: ім’я, прізвище, місто та валюту. Звісно, потрібно створити унікальний пароль, який знадобиться під час входу на сайт.

По номеру телефона. Під час реєстрації за номером телефону потрібно лише ввести свій номер і вибрати бажану валюту. Протягом декількох секунд на номер надійде SMS-повідомлення з деталями, необхідними для завершення реєстрації, і все.

Через соцмережі і месенджери. Безумовно, дуже корисним та вчасним рішенням є реєстрація в соціальних мережах. Зазвичай прийнято розділяти сайти букмекерів та соціальні мережі як дві різні площадки, але букмекерська контора 1xbet поєднала їх. Якщо у беттора є аккаунт в одній із соціальних мереж, він зможе зареєструватися і н 1xbet. Залишається лише вибрати месенджер, валюту. Перед цим потрібно увійти до свого акаунта в соціальній мережі та надати доступ до букмекера. Все інше вже зробить 1xbet.

Бонуси букмекерської контори 1xbet

Як це часто буває в інтернет-букмекерських конторах, букмекерська контора 1xbet також пропонує багато акцій та бонусів. І дійсно, клієнти можуть знайти хороші пропозиції. Виділимо такі серед них:

Стартовий бонус;

Щаслива п’ятниця;

Бонусні ігри;

Середа – множимо на 2;

Кібер бонуси.

Зробимо короткий огляд цих бонусів, покажемо, наскільки вони можуть бути вигідними для клієнтів букмекерської контори 1ХБет.

Стартовий бонус

Після першого платежу букмекер 1xbet дає користувачеві ту саму суму на бонусний рахунок. Для того, щоб бонусні кошти потрапили на основний, необхідно виконати деякі умови.

Проставити тричі стартовий депозит;

Приймаються лише експреси з мінімум 3-ми позиціями;

Мінімальний коефіцієнт для будь-якої позиції – 1,4;

Відіграти бонус потрібно на протязі 30 днів з моменту його отримання.

Знову нагадуємо, що клієнти, які активують промокод 1xbet при реєстрації, зможуть отримати добавку до 50% від стартового депозиту. Знову ж таки, потрібно виконати всі умови, вказанні вище.

Щаслива п’ятниця

На додаток до вітального бонусу, букмекерська контора 1xbet пропонує той самий бонус за перший депозит до 100 євро, який ви робите в п’ятницю. Бонус також відомий як "Щаслива п’ятниця", і його умови такі ж, як і умови бонусу за перший депозит.

Бонусні ігри

Букмекерська контора 1xbet заохочує клієнтів зіграти в онлайн ігри. Серед них є багато бонусних. Список вказаний на сайті. Заходимо в розділ і знайомимся з ним:

Середа – множимо на 2

Пропозиція доступна для тих, хто приймає участь в акції "Щаслива п'ятниця". Щоб отримати бонус, гравець повинен зробити 5 раз ставки експресами в середу з коефіцієнтами не нижче 1,4 на ту ж саму суму, яку гравець отримав в попередню п'ятницю. Мінімальна кількість позицій в експресі – 3.

Кібер бонуси

Клієнти, які полюбляють ставити на кіберспорт, мають хорошу нагоду отримати бонуси від букмекера 1хБет. На сайті є календар кібербонусів.

Кожного дня для певних кібер дисциплін доступний кеш бек. Достатньо зробити ставку з виконанням вказаних умов, і гравець отримає певний відсоток від витрачених коштів.

На додаток до всіх згаданих бонусів, 1xbet нагороджує користувачів, які приводять когось іншого на сайт. За цей вчинок букмекер пропонує більше, ніж хороші призи. Клієнт отримує прибуток залежно від того, наскільки успішною є людина, яку вона привела на сайт.

Авансова ставка. Одна з унікальних пропозицій. Це свого роду позика, коли гравець витрачає кошти для ставок, які він ще не отримав. У цьому випадку гравець вкладає позичені кошти. Якщо ставка зіграє, то на основний рахунок поступає сума за мінусом позики.

Кешбек. Під час ставок гравцям доступна опція "Вивести гроші". Гравець має змогу отримати виплату ще до закінчення матчу по діючому коефіцієнту на цей же матч в лайві. Таким чином клієнт може застрахуватися і отримати гроші раніше, якщо вважає, що це вигідно.

Ігрові розділи 1хБет

Навряд чи знайдеться такий оператор, який пропонує таку кількість онлайн ігор казино, ігрових автоматів, безліч видів покеру, рулетки та блекджеку.

Казино. Це, можна сказати, мрія, яка здійснилася для кожного любителя онлайн казино. Маючи близько 800 різних ігор, цілком певно, що кожен зможе знайти щось для себе. Ви можете шукати ігри казино за назвою, категорією або навіть за виробником. Крім того, користувачам пропонується можливість грати в ігри, для яких є відеотрансляція.

Онлайн казино надає користувачам особливий досвід та відчуття, які насправді наближають їх до реальних подій у казино. Граючи в живі ігри казино, користувачі часто можуть спілкуватися між собою і навіть з дилерами.

Покер. Букмекерська компанія 1xbet пропонує своїм гравцям можливість грати в покер за різними звичайними столами проти інших гравців та в турнірах. Шанувальники покеру не обов'язково є шанувальниками ставок, і тому для цих гравців створена окрема платформа. Навіть є стартовий бонус для гравців казино. Тому не дивно, що є так багато клієнтів, які обирають саме покер чи іншу карткову гру, та не роблять ставки на спортивні події.

1xGames. У цьому розділі клієнти можуть грати в різноманітні ігри на гроші чи для розваги. Існує цілий ряд різних ігор, де ви можете спробувати свою удачу, деякі з яких є досить інноваційними та існують лише на сайті ставок 1xbet.

Віртуальний спорт. Віртуальні види спорту - це той самий тип ставок, що і на реальні спортивні події. Єдина різниця полягає в тому, що всі спортивні події в цьому розділі є віртуальними. Комп’ютер випадково генерує різні сценарії спортивних подій, на які можна зробити ставку на кінцевий результат.

Телевізійні ігри зазвичай зводяться до азартних ігор, які можна переглядати у прямому ефірі. Користувачі можуть отримати до них доступ цілодобово. Це відмінне рішення для тих, хто хоче спробувати свої сили в іграх, таких як лото або бінго.

Бінго. Всім добре знайома гра, в якій потрібно вгадувати цифри. 1xbet піклуються про шанувальників цієї гри та пропонує безліч різноманітних цікавих та інтерактивних версій бінго.

Тото. Дуже багато видів тоталізатора є на сайті букмекера 1Хбет. Достатньо зайти в розділ і оцінити всі переваги гри саме на сайті букмекера.

Тоталізатори – класичний вид ставок, коли букмекерська контора підбирає для клієнтів спортивні матчі, результати яких він повинен точно передбачити ( від 12 до 15 матчів). Бетторам доступні у великій кількості популярні дисципліни: футбол, баскетбол, хокей та багато інших.

Фінансові ставки це інноваційний та унікальний спосіб ставок, який 1xbet пропонує своїм клієнтам. Тут користувач має можливість зробити ставку на певну валюту і спробувати передбачити, чи впаде її вартість або стрибне за певний проміжок часу. Тобто класичний трейдинг.

Лінія і коефіцієнти 1хБет

Ставки на сайті букмекера 1xbet подаються в розгорнутому форматі. Гравцям доступний конструктор ставок, режим мульти-лайв, коли на одному екрані можна компонувати до 4-х матчів. Є ставки на індивідуальні показники гравців. Природно, є фільтри в кожному розпису.

З реально корисної інформації можна відзначити графік зміни коефіцієнтів. По ньому легко визначити, як змінювалися шанси команд і очікування гравців з тієї чи іншої позиції. Працювати з лініями досить зручно. Можна вибрати тип ставок - на тайми, голи, фори і т.д. За допомогою пошукової системи вдасться знайти конкретні ринки.

В ігровому купоні доступно до 9 видів ставок: ординари, експреси, системи, ланцюжки, лакі, антиекспресси.

Футбол. Лінії на футбольні поєдинки в 1хБет заповнюються дуже щільно. По кількості пропозицій питань немає. На більшість матчів компанія включає до 1500 маркетів. Тобто, вибирати є з чого. Завжди достатньо фор, тоталів, комбінованих парі, ставок на індивідуальні показники.

Комісія на футбольні ринки в прематче варіюється між 4 і 6%. Часто буває, що на топові матчі маржа менше, а на другорядні - вище. Звісно для кожної футбольної ставки можна застосувати промокод 1xbet, якщо вона задовольняє умовам стартового бонусу.

На прикладі футбольного матчу Ліги Європи між клубами АЕК та Лестер легко переконатися в прийнятних умовах для ставок:

На П1, П2 і Х букмекер заробляє лише 1,9%. Хоча на ринку "Обидві заб'є" комісія сягнула 6,5%. А на тотал 1,5 бачимо коефіцієнти 1,33 і 3,38. У даному випадку заробіток оператора становить 4,77%.

В Лайв маржа на футбольні парі досягає 7%. Знову ж таки, це непоганий показник, багатьох клієнтів 1хБет задовольняють умови для ставок на футбол.

Теніс. На тенісні поєдинки букмекерська компанія 1ХБет пропонує до 150 варіантів парі до старту матчів. Зрозуміло, що наповнення розписів залежить від престижності турнірів. Але на найскромніші змагання можна знайти до 40 маркетів. І тут доводиться перевіряти маржу в межах одного матчу. Часто буває, що комісія на П1 і П2 не перевищує 4%, а на індивідуальні тотали вона підвищується до 6% і більше. В лайві букмекер піднімає комісію до 8%, іноді і до 9%. Але таке трапляється рідко, тому ставки на теніс в цілому можна вважати вигідними.

Хокей. Ставки на хокей з шайбою на сайті букмекера подаються досить широко. На поєдинки НХЛ і КХЛ кількість ринків наближається до 1000 в день гри. Для прикладу візьмемо один з матчів КХЛ:

У хокейних розписах є ставки на тотали вилучень, штрафних хвилин, кількість кидків в створ воріт, а також на індивідуальні показники гравців.

Комісія на хокейні ринки в середньому дорівнює 4,5%. Хоча можна знайти комісію до 6% на матчі в нижчих дивізіонах. В лайві коефіцієнти на хокей в букмекерській конторі 1ХБет утримується на рівні 5-7%. У кожному конкретному випадку необхідно використовувати калькулятор маржі, щоб відокремлювати явно невигідні позиції.

Баскетбол. На матчі НБА та єврокубків кількість ринків в розписах букмекера досягає 250. Що стосується маржі, то тут спостерігається позитивна тенденція. На більшість передматчевих ринків комісія нижче 4%. Навіть на поєдинки в молодіжних лігах букмекер утримує коефіцієнти на рівні 5%. Баскетбол – один з кращих видів спорту, на який можна ставити з промокодом 1xbet. В лайві маржа на баскетбольні парі варіюється в межах 5-6%, що в цілому нормально.

Кіберспорт. Комп'ютерні дисципліни в букмекерській конторі представлені досить широко. Крім стандартних ігор Дота 2, Контр Страйк, Ліги Легенд є безліч спортивних – Фіфа, НБА 2К, кібергольф, навіть . До найпопулярніших матчів букмекер пропонує до 60 ринків. Комісія на комп’ютерні дисципліни трохи вище – в межах 7-9%. Але таке практикують й інші оператори.

Мобільні додатки 1хБет

Команда розробників 1xbet створила додатки для мобільних пристроїв Android та iOS. Додатки досить прості у використанні і зрозумілі.

За допомогою програм легко поповнити рахунок, робити ставки, грати в ігри та використовувати інші пропозиції, і нарешті вивести кошти, використовуючи один з вибраних способів.

Як поповнити рахунок та вивести кошти?

Клієнтам букмекерської контори 1хБет доступні гривні, долари, євро та інші валюти для проведення платежів. Фінансові операції проводяться за допомогою наступних платіжних систем:

Віза;

Мастеркард;

Вебмані;

Ківі;

Приват 24;

Яндекс гроші;

Мобільні платежі.

Мінімальна сума поповнення - 25 гривень, для виведення – 50 гр. Комісія, як і у інших букмекерів не стягується. Щоб провести фінансову операцію, гравець обирає одну платіжну систему та вказує суму:

Бачимо, що спочатку вказані рекомендовані платіжні системи. Практика показала, що саме вони найбільш популярні серед клієнтів букмекерської контори 1хБет.

Популярні питання

Чи можна використовувати промокод 1xbet для ставок в лайві та перед початком матчів?

Так, можна. Гравець може поставити на буд-які ринки, але так, щоб виконувалися всі умови по відіграшу стартового бонусу.

Як знайти промокод 1xbet?

Промокоди букмекера 1Хбет публікуються на партнерських сайтах та на форумах. Можна скористатися звичайним пошуком в Гуглі, та отримати бонусний код.

Чи система приймає промокод 1xbet у мобільному додатку?

Так.

Якщо ставка порахована з коефіцієнтом 1, чи зарахується вона як бонусна?

Ні, за умовами рахуються лише ставки, де немає повернення коштів гравцю.

Чи можна отримати одночасно 2 стартових бонусів – для ставок на спорт і казино?

Ні, під час реєстрації гравець обирає лише один бонус, або відмовляється від них.

Вітрина промокодів 1xbet доступна для всіх клієнтів. Скільки разів можна отримати фрібети в обмін на промобали?

Фрібети доступні для всіх гравців. Їх можна отримати в необмеженій кількості.