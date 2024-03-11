Джерело - Чемпіон.

Дніпро здобув мінімальну перемогу над Прометеєм у фінальному матчі Кубку України-2024.

Героєм матчу став захисник Дніпра Максим Закурдаєв, який набрав у вирішальній грі 22 очка, реалізувавши 3 з 8 триочкових.

У Прометея 13 очок, 5 підбирань та 3 передачі заробив розігруючий Ігор Клімов.

Кубок України з баскетболу

Фінал, 10 березня

Прометей — Дніпро 64:65 (8:16, 22:14, 16:27, 18:8)

Прометей: Клевзуник 14 + 9 підбирань, Клімов 13 + 5 підбирань + 3 передачі - 3 втрати, Клебан 9 + 8 підбирань + 2 перехоплення, Безима 2, Петренко 0 — старт, Головчик 12 + 4 передачі, Шавгаров 8 + 3 передачі, Бублик 6, Безима 2, Сандул 0 + 9 підбирань

Дніпро: Закурдаєв 22, Горобченко 8 + 5 підбирань + 3 передачі - 4 втрати, Конєв 9 + 6 підбирань, Бондарчук 7, Тимофеєнко 4 — старт, Дубоненко 6, Вільховецький 5, Колдомасов 2, Сипало 2, Сорочан 0, Тарасенко 0

Зазначимо, що дніпряни завоювали свій п'ятий Кубок України в історії.

Напередодні в півфінальних матчах дубль Прометей здолав Київ-Баскет (89:82), а Дніпро знищив Старий Луцьк (71:59).