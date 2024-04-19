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Черкаські Мавпи та Київ-Баскет розпочнуть серію за бронзу Суперліги

Сьогодні 09:37 117 0
Черкаські Мавпи та Київ-Баскет розпочнуть серію за бронзу Суперліги
Фото: ФБУ
#БК Дніпро, #Київ-Баскет, #Суперліга, #БК Черкаські Мавпи, #БК Рівне

Джерело - Чемпіон.

У п'ятницю, 19 квітня, Київ-Баскет і Черкаські Мавпи розпочнуть серію плей-оф за третє місце чоловічої Суперліги України з баскетболу сезону-2023/24, гра пройде в столичному Палаці спорту "Венето".

В суботу, 20 квітня, розпочнеться фінальна серія між БК Дніпро та Рівне-ОШВСМ. Перша гра відбудеться у Дніпрі.

Фінальна і бронзова серії пройдуть до двох перемог однієї з команд. 

Нагадаємо, Дніпро завдяки грандіозному камбеку здолав Черкаські Мавпи у вирішальному третьому матчі півфінальної серії. 

Напередодні БК Рівне сенсаційно став фіналістом чемпіонату України. Команда перемогла в 1/2 фіналу Київ-Баскет із рахунком 2:0 у серії.

Раніше ми писали, що після завершення півфінального раунду плей-оф чемпіонату України, в якому було зіграно п'ять матчів, ФБУ визначила найкращого гравця (MVP) і символічну п’ятірку.

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