Черкаські Мавпи та Київ-Баскет розпочнуть серію за бронзу Суперліги

Джерело - Чемпіон.
У п'ятницю, 19 квітня, Київ-Баскет і Черкаські Мавпи розпочнуть серію плей-оф за третє місце чоловічої Суперліги України з баскетболу сезону-2023/24, гра пройде в столичному Палаці спорту "Венето".
В суботу, 20 квітня, розпочнеться фінальна серія між БК Дніпро та Рівне-ОШВСМ. Перша гра відбудеться у Дніпрі.
Фінальна і бронзова серії пройдуть до двох перемог однієї з команд.
Нагадаємо, Дніпро завдяки грандіозному камбеку здолав Черкаські Мавпи у вирішальному третьому матчі півфінальної серії.
Напередодні БК Рівне сенсаційно став фіналістом чемпіонату України. Команда перемогла в 1/2 фіналу Київ-Баскет із рахунком 2:0 у серії.
Раніше ми писали, що після завершення півфінального раунду плей-оф чемпіонату України, в якому було зіграно п'ять матчів, ФБУ визначила найкращого гравця (MVP) і символічну п’ятірку.