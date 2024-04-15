Дніпро — Черкаські Мавпи 78:73: огляд матчу 1/2 фіналу Суперліги

Джерело - Чемпіон.

БК Дніпро завдяки грандіозному камбеку здолав Черкаські Мавпи у вирішальному третьому матчі півфінальної серії чоловічої Суперліги України з баскетболу сезону-2023/24 та здобув путівку до фіналу.

Поєдинок завершився з рахунком 78:73 на користь дніпрян.

У перших двох періодах команда з Черкас була сильнішою та змогла створити перевагу в 17 очок. Проте в останніх чвертях господарі переломили хід поєдинку і видали епічний камбек проти суперника, який грав усього сімома баскетболістами.

Огляд

Чоловіча Суперліга України з баскетболу

Плей-оф, півфінальна серія

Третій матч, 14 квітня

Дніпро — Черкаські Мавпи 78:73 (15:28, 9:13, 18:15, 36:17)

Дніпро: Закурдаєв 22 + 6 передач + 4 перехоплення, Тимофеєнко 18 + 9 підбирань, Конєв 17 + 6 підбирань, Бондарчук 7, Горобченко 0 — старт, Сорочан 5, Сипало 4, Дубоненко 3 - 4 втрати, Колдомасов 2, Тарасенко 0.

Мавпи: Агафонов 27 + 13 підбирань, Бун 16 + 5 підбирань + 6 передач + 4 перехоплення, Марченко 8, Тіщенко 7, Новiков 6 + 5 підбирань — старт, Руслов 9, Кузнецов 0.

Нагадаємо, що після одного з матчів регулярного сезону, центровий Черкаських Мавп Андрій Агафонов потролив форварда Дніпра Володимира Конєва, коли приніс на пресконференцію тарілку борщу, який за легендою "приготував" баскетболіст дніпрян. "Історія з борщем" продовжувалася всю серію 1/2 фіналу між цими командами.

Напередодні БК Рівне сенсаційно став фіналістом чемпіонату України. Команда здолала у півфіналі Київ-Баскет із рахунком 2:0 у серії.