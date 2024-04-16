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07.04.2024 07:40 1118

Названі MVP і символічна збірна 1/2 фіналу Суперліги

Сьогодні 07:19 140 0
Названі MVP і символічна збірна 1/2 фіналу Суперліги
Фото: ФБУ
#Андрій Агафонов, #Станіслав Тимофеєнко, #Максим Закурдаєв, #Олексій Соловйов, #Ерік Бун

Джерело - Чемпіон.

Після завершенняпівфінального раунду плей-оф чоловічої Суперліги України з баскетболу сезону-2023/24, в якому було зіграно п'ять матчів, Федерація баскетболу України (ФБУ) визначила найкращого гравця (MVP) і символічну п’ятірку.

MVP півфіналу було визнано захисника Дніпра Максима Закурдаєва, який став головним героєм своєї команди в обох виграних матчах. Гравець заби ключовий триочковий в клатчі виїзної гри в Черкасах (24 очки за гру). А також набрав 18 очок у четвертій чверті вирішального третього матчу, включно зі ще однією ключовою "трійкою" (22 очки).

Відео

Символічна збірна

  • Ерік Бун (Черкаські Мавпи) — 21.3 очка, 8.7 передачі, 4.3 підбирання, 3.0 перехоплення (РЕ 23.3)
  • Максим Закурдаєв (Дніпро) — 19.3 очка, 3.3 передачі, 2.7 перехоплення (РЕ 19.0)
  • Олексій Соловйов (Рівне) — 18.0 очка, 3.5 підбирання (РЕ 15.5)
  • Станіслав Тимофеєнко (Дніпро) — 20.0 очка, 9.0 підбирання (РЕ 20.7)
  • Андрій Агафонов (Черкаські Мавпи) — 20.3 очка, 9.3 підбирання (РЕ 22.0)

Нагадаємо, відбулися дві серії другого раунду плей-оф Суперліги — 1/2 фіналу, за підсумком якого визначені фіналісти, а також сформувалася пара,що поборреться за бронзу національно ї першості.

У фіналі переможця визначать БК Дніпро та Рівне, а за третє місце змагатимуться Київ-Баскет і Черкаські Мавпи.

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