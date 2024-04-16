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Відомий розклад матчів за медалі Суперліги

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Відомий розклад матчів за медалі Суперліги
#БК Дніпро, #Київ-Баскет, #Суперліга, #Черкаські мавпи, #БК Рівне

Джерело - ФБУ.

В суботу, 20 квітня, розпочнеться фінальна серія плей-оф чоловічої Суперліги України з баскетболу сезону-2023/24 між БК Дніпро та БК Рівне-ОШВСМ – перша гра пройде у Дніпрі.

Серія за бронзу розпочнеться напередодні, 19 квітня, у столиці матчем Київ-Баскета і Черкаських Мавп.

Ро це інформує Федерація баскетболу України (ФБУ).

Фінальна та бронзова серії пройдуть до двох перемог однієї з команд. 

Розклад на перші дві зустрічі пар

  • П'ятниця, 19 квітня

Київ, ПС "Венето"

18:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи

  • Субота, 20 квітня

Дніпро, "Шинник"

14:00 Дніпро – Рівне-ОШВСМ 

  • Вівторок, 23 квітня

Черкаси, ПС "Будівельник"

18:00 Черкаські Мавпи – Київ-Баскет

  • Середа, 24 квітня

Рівне, ДЮСШ-4

18:00 Рівне-ОШВСМ – Дніпро

Нагадаємо, після завершення півфінального раунду плей-оф чемпіонату України, в якому було зіграно п'ять матчів, ФБУ визначила найкращого гравця (MVP) і символічну п’ятірку.

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