Відомий розклад матчів за медалі Суперліги

Джерело - ФБУ.
В суботу, 20 квітня, розпочнеться фінальна серія плей-оф чоловічої Суперліги України з баскетболу сезону-2023/24 між БК Дніпро та БК Рівне-ОШВСМ – перша гра пройде у Дніпрі.
Серія за бронзу розпочнеться напередодні, 19 квітня, у столиці матчем Київ-Баскета і Черкаських Мавп.
Ро це інформує Федерація баскетболу України (ФБУ).
Фінальна та бронзова серії пройдуть до двох перемог однієї з команд.
Розклад на перші дві зустрічі пар
- П'ятниця, 19 квітня
Київ, ПС "Венето"
18:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи
- Субота, 20 квітня
Дніпро, "Шинник"
14:00 Дніпро – Рівне-ОШВСМ
- Вівторок, 23 квітня
Черкаси, ПС "Будівельник"
18:00 Черкаські Мавпи – Київ-Баскет
- Середа, 24 квітня
Рівне, ДЮСШ-4
18:00 Рівне-ОШВСМ – Дніпро
Нагадаємо, після завершення півфінального раунду плей-оф чемпіонату України, в якому було зіграно п'ять матчів, ФБУ визначила найкращого гравця (MVP) і символічну п’ятірку.