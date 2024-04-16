Відомий розклад матчів за медалі Суперліги

Джерело - ФБУ.

В суботу, 20 квітня, розпочнеться фінальна серія плей-оф чоловічої Суперліги України з баскетболу сезону-2023/24 між БК Дніпро та БК Рівне-ОШВСМ – перша гра пройде у Дніпрі.

Серія за бронзу розпочнеться напередодні, 19 квітня, у столиці матчем Київ-Баскета і Черкаських Мавп.

Ро це інформує Федерація баскетболу України (ФБУ).

Фінальна та бронзова серії пройдуть до двох перемог однієї з команд.

Розклад на перші дві зустрічі пар

П'ятниця, 19 квітня

Київ, ПС "Венето"

18:00 Київ-Баскет – Черкаські Мавпи

Субота, 20 квітня

Дніпро, "Шинник"

14:00 Дніпро – Рівне-ОШВСМ

Вівторок, 23 квітня

Черкаси, ПС "Будівельник"

18:00 Черкаські Мавпи – Київ-Баскет

Середа, 24 квітня

Рівне, ДЮСШ-4

18:00 Рівне-ОШВСМ – Дніпро

Нагадаємо, після завершення півфінального раунду плей-оф чемпіонату України, в якому було зіграно п'ять матчів, ФБУ визначила найкращого гравця (MVP) і символічну п’ятірку.