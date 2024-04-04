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Відомий розклад півфіналів плей-оф чоловічої Суперліги

Сьогодні 10:37 141 0
Відомий розклад півфіналів плей-оф чоловічої Суперліги
#БК Дніпро, #Київ-Баскет, #Суперліга, #БК Черкаські Мавпи, #БК Рівне

Джерело - ФБУ.

Півфінальні серії плей-оф Суперліги з баскетболу сезону-2023/24 розпочнуться в суботу, 6 квітня, у Дніпрі матчем місцевого клуба і Черкаських Мавп. 

Також відомий розклад 1/2 фіналу плей-оф чоловічої ліги.

Про це інформує сайт ФБУ.

7 квітня о 19:00 за київським часом розпочнеться перша півфінальна серія між БК Рівне-ОШВСМ і Київ-Баскетом – гра проходиьиме у Рівному.

Нагадаємо, серії півфіналів, фіналу та матчу за 3-е місце будуть до двох перемог. Перевагу домашнього майданчика на кожному етапі мають команди, які посіли за підсумками регулярного чемпіонату вище місце.

Календар матчів другого раунду плей-оф Суперліги

  • Субота, 6 квітня (Дніпро): 14:00 за Києвом. Дніпро – Черкаські Мавпи
  • Неділя, 7 квітня (Рівне): 19:00. Рівне-ОШВСМ – Київ-Баскет
  • Середа, 10 квітня (Черкаси): 18:00. Черкаські Мавпи – Дніпро (XSPORT)
  • Четвер, 11 квітня (Київ): 19:00. Київ-Баскет – Рівне-ОШВСМ (Суспільне Спорт)

Треті матчі серії у разі необхідності пройдуть 14 квітня у Дніпрі (Дніпро – Черкаські Мавпи) та 15 квітня у Рівному (Рівне-ОШВСМ – Київ-Баскет).

Нагадаємо, Київ-Баскет впевнено переміг Прикарпаття-Говерла в третьому матчі чвертьфінальної серії плей-оф. І виграв у серії — 2:1.

Кияни зустрінуться у півфіналі з сенсаційним новачком найсильнішої української баскетбольної ліги  БК Рівне, який обіграв Старий Луцьк у двох зустрічах.

Інший фіналіст Суперліги визначиться у протистоянні Дніпро - Черкаські Мавпи.

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