Стало відомо з ким зіграє Прометей у півфіналі Латвійсько-естонської ліги

Джерело - Чемпіон.

Український Прометей зіграє з латвійським ВЕФ у півфіналі плей-оф Латвійсько-естонської баскетбольної ліги сезону-2023/24.

В чвертьфіналі українці у двох матчах здолали інший латвійський клуб – Огре: 97:82 та 90:82.

На шляху до 1/2 фіналу ризький ВЕФ двічі розібрався з Ригас Зеллі з Латвії.

В іншій парі переможець регулярного чемпіонату естонський Калева чекає на суперника, який визначиться у третій грі. Раніше латвійський Вентспілс і естонський Тарту Улікоол обмінялися перемогами.

Зазначимо, що українська команда завершила регулярку на другій сходинці. На її рахунку 26 перемог та 4 поразки у 30 матчах.

Нещодавно слобожанці поступилися французькому Бургу та вилетіли з Єврокубку.

Раніше дубль Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.