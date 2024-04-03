Головне
Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України
Сьогодні 19:54 6103
Прометей вдруге виграв у БК Огре та вийшов до 1/2 фіналу ЛЕБЛ
Сьогодні 20:56 347
Визначився останній півфіналіст чоловічої Суперліги
Сьогодні 19:43 218
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024
Сьогодні 19:27 8994
Здається, ми стали забувати, що гравці не залізні
Сьогодні 18:50 266
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні
Сьогодні 16:19 13115 3
Пригоди клубів Зінченка та Мудрика з вигідним фіналом: суперекспрес на євромідвік з коефіцієнтом 7,23
Сьогодні 16:00 295
Олімпійська збірна України виступить на товариському турнірі у Франції: відомі суперники
Сьогодні 15:48 487
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття
Сьогодні 14:23 15634
Григорчук як вбивця грандів та чарівна паличка для Полісся: 4 інтриги півфіналу Кубку України
Сьогодні 12:40 756
Прямі трансляції

Стало відомо з ким зіграє Прометей у півфіналі Латвійсько-естонської ліги

Сьогодні 21:55 119 0
Стало відомо з ким зіграє Прометей у півфіналі Латвійсько-естонської ліги
Фото:БК Прометей
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Український Прометей зіграє з латвійським ВЕФ у півфіналі плей-оф Латвійсько-естонської баскетбольної ліги сезону-2023/24.

В чвертьфіналі українці у двох матчах здолали інший латвійський клуб  – Огре: 97:82 та 90:82.

На шляху до 1/2 фіналу ризький ВЕФ двічі розібрався з Ригас Зеллі з Латвії.

В іншій парі переможець регулярного чемпіонату естонський Калева чекає на суперника, який визначиться у третій грі. Раніше латвійський Вентспілс і естонський Тарту Улікоол обмінялися перемогами.

Зазначимо, що українська команда завершила регулярку на другій сходинці. На її рахунку 26 перемог та 4 поразки у 30 матчах. 

Нещодавно слобожанці поступилися французькому Бургу та вилетіли з Єврокубку.

Раніше дубль Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття Ми не відчували себе в безпеці: Хацкевич прокоментував інформацію про своє побиття 15634
Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ Польські хулігани побили Хацкевича — ЗМІ 41650 4
Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу Леброн став найрезультативнішим гравцем в історії баскетболу 8302
Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України Шахтар розгромив Чорноморець на шляху в фінал Кубку України 6103
Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні Лобановський робив те саме: Хацкевич пояснив, навіщо замкнув гравців у роздягальні 13115 3
Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 Збірна України U-17 дізналася своїх суперників на Євро-2024 8994
Рекомендуємо
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 6601 2
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 137567 2
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 16497 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 61294
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 35080 2
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 36522 1