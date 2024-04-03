Стало відомо з ким зіграє Прометей у півфіналі Латвійсько-естонської ліги

Джерело - Чемпіон.
Український Прометей зіграє з латвійським ВЕФ у півфіналі плей-оф Латвійсько-естонської баскетбольної ліги сезону-2023/24.
В чвертьфіналі українці у двох матчах здолали інший латвійський клуб – Огре: 97:82 та 90:82.
На шляху до 1/2 фіналу ризький ВЕФ двічі розібрався з Ригас Зеллі з Латвії.
В іншій парі переможець регулярного чемпіонату естонський Калева чекає на суперника, який визначиться у третій грі. Раніше латвійський Вентспілс і естонський Тарту Улікоол обмінялися перемогами.
Зазначимо, що українська команда завершила регулярку на другій сходинці. На її рахунку 26 перемог та 4 поразки у 30 матчах.
Нещодавно слобожанці поступилися французькому Бургу та вилетіли з Єврокубку.
Раніше дубль Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.