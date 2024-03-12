Прометей поступився Бургу та вилетів з Єврокубку

Джерело - Чемпіон.
Прометей програв французькому Бургу в межах 1/4 фіналу Єврокубку.
Зустріч завершилася з рахунком 95:82. Таким чином українська команда залишає турнір.
Найрезультативнішим гравцем матчу став центровий Прометея Ондржей Балвін, який набрав 19 очок, 14 підбирань та 1 асист.
Єврокубок з баскетболу
1/4 фіналу, 12 березня
Прометей - Бург 82:95 (16:17, 26:28, 13:34, 25:16)
Нагадаємо, що через участь у Єврокубку підопічні Ронена Гінзбурга не змогли за розкладом провести матчі проти Тарту і Талтех. Одна з команд вимагає зарахувати Прометею технічну поразку.
Минулого сезону Прометей завершив виступи в Єврокубку на стадії півфіналу.