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Прометей поступився Бургу та вилетів з Єврокубку

Сьогодні 22:56 133 0
Прометей поступився Бургу та вилетів з Єврокубку
#Єврокубок ФІБА, #БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей програв французькому Бургу в межах 1/4 фіналу Єврокубку. 

Зустріч завершилася з рахунком 95:82. Таким чином українська команда залишає турнір. 

Найрезультативнішим гравцем матчу став центровий Прометея Ондржей Балвін, який набрав 19 очок, 14 підбирань та 1 асист. 

Єврокубок з баскетболу

1/4 фіналу, 12 березня

Прометей - Бург 82:95 (16:17, 26:28, 13:34, 25:16)

Нагадаємо, що через участь у Єврокубку підопічні Ронена Гінзбурга не змогли за розкладом провести матчі проти Тарту і Талтех. Одна з команд вимагає зарахувати Прометею технічну поразку

Минулого сезону Прометей завершив виступи в Єврокубку на стадії півфіналу. 

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