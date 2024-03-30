Прометей переміг БК Огре у першому чвертьфінальному матчі Латвійсько-естонської ліги

Джерело - Чемпіон.

Прометей переміг БК Огре у першому чвертьфінальному матчі плей-оф Латвійсько-естонської баскетбольної ліги (ЛЕБЛ) сезону-2023/24.

Зустріч завершилася з рахунком 97:82. Найкращим гравцем став представник української команди Рональд Марч.

Чвертьфінали проходять у форматі серії до двох перемог. Наступний поєдинок відбудеться 3 квітня о 19:00 за київським часом.

Латвійська-Естонська баскетбольна ліга Pafbet Плей-оф, 1/4 фіналу Перший матч, 30 березня

Прометей - БК Огре - 97:82 (20:20, 27:19, 28:21, 22:22)

Прометей: Марч (18 + 9 пiдбирань + 4 передачi + 2 перехоплення), Лукашов (11 + 4 передачi), Кеннедi (9), Одiасе (12), Бобров (2) - стартова п'ятiрка; Клавелл (9 + 4 передачi), Балвiн (15 + 9 пiдбирань), Ткаченко (11), Сидоров, капiтан (4 + 5 передач), Санон (6).

БК Огре: Даргайс, капiтан (6 + 6 передач), Медiсс (9), Зебергс (4), Мiстерс (17 + 7 пiдбирань + 3 перехоплення), Кулаковскiс (10) - стартова п'ятiрка; Апсiтiс (9), Ластiнтьш (0), Кампусс (2), Корум (9), Дей (11), Юцiкас (5), Атарс (0).

Зазначимо, що українська команда завершила регулярний чемпіонат на другій сходинці. На її рахунку 26 перемог та 4 поразки у 30 матчах. Перше місце у таблиці посів Калев, у плей-оф вийшли 8 найкращих клубів.

Нагадаємо, нещодавно слобожанці поступилися французькому Бургу та вилетіли з Єврокубку.

Раніше дубль Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.