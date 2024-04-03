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Прометей вдруге виграв у БК Огре та вийшов до 1/2 фіналу ЛЕБЛ

Сьогодні 20:56 347 0
Прометей вдруге виграв у БК Огре та вийшов до 1/2 фіналу ЛЕБЛ
Фото:БК Прометей
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Український Прометей переміг латвійський БК Огре у другому чвертьфінальному матчі плей-оф Латвійсько-естонської баскетбольної ліги (ЛЕБЛ) сезону-2023/24. Слобожанська команда вийшла до півфіналу турніру.

Рахунок вирішальної гри – 90:82 на користь українців.

Всі чотири чверті тривала рівна боротьба. Але українська команда була трішки влучнішою, що дозволило виграти у трьох відрізках зустрічі. Програли в одне очко лише у 3-й чверті.

Найкращими скорерами у складі гостей стали центровий Ондржей Балвін (16 очок + 8 підбирань) і захисник Іссуф Санон (14 очок). У господарів відзначимо потужний дабл-дабл у виконанні лідера Крістапса Даргайса - 19 очок + 17 підбирань + 6 передач.

Нагадаємо, перший поєдинок серії завершився також перемогою "титанів" – 97:82.

Відео

Латвійська-естонська баскетбольна ліга
Плей-оф, 1/4 фіналу, Другий матч
Огре (Латвія), 3 квітня

БК Огре – Прометей 82:90 (23:25, 19:22, 21:20, 19:23)

Протокол

Ігровий тиждень у ЛЕБЛ розпочався з других перемог на чвертьфінальній стадії плей-оф Калева над Пярну Садам (77:63) та ВЕФ Рига над Ригас Зеллі (94:87). Найкращим клубам Естонії та Латвії ці успіхи дозволили здобути путівку до півфіналу ЛЕБЛ.

У іншій парі Вентспілс і Тарту Улікоол обмінялися перемогами, щоб виявити сильнішого їм знадобиться третя зустріч.

Зазначимо, що українська команда завершила регулярний чемпіонат на другій сходинці. На її рахунку 26 перемог та 4 поразки у 30 матчах. Перше місце у таблиці посів Калев.

Нещодавно слобожанці поступилися французькому Бургу та вилетіли з Єврокубку.

Раніше дубль Прометея у близькому матчі програв БК Дніпро у фіналі Кубку України.

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