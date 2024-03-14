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Фінал Кубку України - підсумкове відео

Федерація подякувала українським захисникам
Сьогодні 20:44 92 0
Фінал Кубку України - підсумкове відео
#БК Дніпро, #БК Прометей

Джерело - ФБУ.

Фінал чотирьох Кубку України з баскетболу сезону 2023/2024 у залі київського ПС "Венето" став справжнім "магнітом" в українському баскетболі. Очевидно найбільше емоцій отримали вболівальники, які змогли завітати до палацу спорту.

Пережити їх знову можемо за короткі 2 хвилини класного підсумкового відео, яке опублікувала Федерація баскетболу України. 

"І звісно низький уклін до землі від організаторів та клубів Збройним Силам України, завдяки яким вдалося провести Кубок 2024", - подякувала всім захисникам України федерація.

Відео

Нагадаємо, що у фінальній грі, за крутої атмосфери, створеної вболівальниками, Дніпро у близькому матчі переміг дубль Прометею. Зазначимо, що дніпряни завоювали свій п'ятий Кубок України в історії.

Напередодні головна команда Прометею поступилася Бургу в 1/4 фіналу Єврокубку.

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