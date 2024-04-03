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Київ-Баскет прийматиме Прикарпаття-Говерлу: розклад матчів 1/4 фіналу Суперліги

Сьогодні 09:15 108 0
Київ-Баскет прийматиме Прикарпаття-Говерлу: розклад матчів 1/4 фіналу Суперліги
#Київ-Баскет, #Суперліга, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

У середу, 3 квітня, відбудеться завершальна гра 1/4 фіналу чоловічої Суперліги з баскетболу сезону-2023/2024. Київ-Баскет прийматиме Прикарпаття-Говерлу в третьому матчі серії.

У першому поєдинку кияни виявилися сильнішими за суперника. Говерла зуміла зрівняти рахунок у протистоянні після яскравої перемоги в овертаймі.

Розклад третього матчу чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги

  • 18:00. Київ-Баскет — Прикарпаття-Говерла

Переможець цієї пари зустрінеться в півфіналі з БК Рівне, який обіграв Старий Луцьк у двох іграх.

Другий фіналіст Суперліги визначиться у поєдинку Дніпро - Черкаські Мавпи.

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