Джерело - Чемпіон.

У середу, 3 квітня, відбудеться завершальна гра 1/4 фіналу чоловічої Суперліги з баскетболу сезону-2023/2024. Київ-Баскет прийматиме Прикарпаття-Говерлу в третьому матчі серії.

У першому поєдинку кияни виявилися сильнішими за суперника. Говерла зуміла зрівняти рахунок у протистоянні після яскравої перемоги в овертаймі.

Розклад третього матчу чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги

18:00. Київ-Баскет — Прикарпаття-Говерла

Переможець цієї пари зустрінеться в півфіналі з БК Рівне, який обіграв Старий Луцьк у двох іграх.

Другий фіналіст Суперліги визначиться у поєдинку Дніпро - Черкаські Мавпи.