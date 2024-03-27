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Коваль: Дякую ЗСУ за те, що ми в такий час граємо та виконуємо свою улюблену працю

Наставник поскаржився, що довелося грати обмеженою ротацією
Вчора 23:55 119 0
Коваль: Дякую ЗСУ за те, що ми в такий час граємо та виконуємо свою улюблену працю
#БК Дніпро, #Володимир Коваль

Джерело - YouТube-канал ФБУ.

Головний тренер БК Дніпро Володимир Коваль вважає, що завдяки ЗСУ в такий складний час можливо проводити чемпіонат України з баскетболу сезону-2023/2024, він подякував як українським воїнам, так і вболівальникам, які відвідали гру серії 1/4 фіналу проти Галичини.

Про це він заявив під час післяматчової пресконференції.

"Нам дійсно було важко грати, за такої обмеженої ротації ми не звикли виступати. Зазвичай ми граємо ширшою ротацією, але молодці, хлопці, сьогодні й побігли, і зіграли в захисті.

Дякую вболівальникам, через тривогу тричі зупиняли гру, дякую тим, котрі дочекалися в залі, котрі дивляться нас по телевізору та вболівають за нас.

І дякую ЗСУ за те, що ми в такий час граємо і виконуємо свою улюблену працю", - сказав тренер.

Пресконференція

Дніпро розгромив Галичину в першому чвертьфінальному матчі - 97:53. Напередодні у дніпрян захворіло півкоманди, вони тренувалися три дні вшістьох.

Зазначимо, зустріч тричі переривалася через загрозу повітряної атаки російських окупантів.

Нагадаємо, БК Дніпро прийматиме всі матчі чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги проти Політехніки-Галичини.

Раніше ми повідомляли, що дніпряни стали переможцями регулярного чемпіонату і завоювали Кубок України.

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