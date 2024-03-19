Визначилась підсумкова турнірна таблиця Суперліги

Завершився регулярний чемпіонат Суперліги сезону-2023/24 з баскетболу серед чоловічих команд.

Переможцем регулярного чемпіонату став Дніпро, який виграв 26 з 27 матчів. Другим став дебютант ліги - Рівне-ОШВСМ, а трійку найкращих замкнув Київ-Баскет.

Вісімка найкращих команд продовжить боротьбу за чемпіонство. Відповідно до результатів регулярки було сформовано наступні пари 1/4 фіналу:

Дніпро - Політехніка-Галичина

Рівне - Старий Луцьк

Київ-Баскет - Прикарпаття-Говерла

Запоріжжя - Черкаські Мавпи

Зазначимо, що всі протистояння триватимуть до двох перемог. Перші 4 місця в турнірній таблиці Суперліги матимуть перевагу домашнього майданчика.

Плей-оф продовжиться без БІПА та Кривбасу, які завершили свої виступи в сезоні.

Раніше Черкаські Мавпи здолали Кривбас, а Старий Луцьк у близькому матчі переміг Запоріжжя в Суперлізі, а Дніпро з труднощами переміг Київ-Баскет.