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Визначилась підсумкова турнірна таблиця Суперліги

Сьогодні 22:57 83 0
Визначилась підсумкова турнірна таблиця Суперліги

Завершився регулярний чемпіонат Суперліги сезону-2023/24 з баскетболу серед чоловічих команд.

Переможцем регулярного чемпіонату став Дніпро, який виграв 26 з 27 матчів. Другим став дебютант ліги - Рівне-ОШВСМ, а трійку найкращих замкнув Київ-Баскет.

Вісімка найкращих команд продовжить боротьбу за чемпіонство. Відповідно до результатів регулярки було сформовано наступні пари 1/4 фіналу:

  • Дніпро - Політехніка-Галичина
  • Рівне - Старий Луцьк
  • Київ-Баскет - Прикарпаття-Говерла 
  • Запоріжжя - Черкаські Мавпи 

Зазначимо, що всі протистояння триватимуть до двох перемог. Перші 4 місця в турнірній таблиці Суперліги матимуть перевагу домашнього майданчика.

Плей-оф продовжиться без БІПА та Кривбасу, які завершили свої виступи в сезоні. 

Раніше Черкаські Мавпи здолали Кривбас, а Старий Луцьк у близькому матчі переміг Запоріжжя в Суперлізі, а Дніпро з труднощами переміг Київ-Баскет.

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