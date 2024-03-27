Мавпи стали першими півфіналістами плей-оф Суперліги

Повели у серії - 2:0

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі чвертьфінального протистояння плей-оф української чоловічої Суперліги сезону-2023/2024 з баскетболу Черкаські Мавпи здобули перемогу над БК Запоріжжя та стали першими півфіналістами турніру.

Гра завершилася з рахунком 82:67.

Вони виграли серію - 2:0. Раніше БК Запоріжжя поступилося Мавпам - 81:90.

У першій половині жодна з команд не відпускала далеко у рахунку суперника. Черкащани пішли на перерву лише з перевагою у 1 бал. Не витримало фінального натиску господарів Запоріжжя у заключній чверті, розгромно її програвши.

У переможців результативно зіграли Ерік Бун (23 очки + 6 передач) і Кирило Марченко (19 балів + 6 підбирань), а у запорожців - Максим Нікітін (20 очок + 13 підбирань) та Роман Морозов (16 балів + 8 підбирань).

Зустріч переривалася через загрозу повітряної атаки російських окупантів.

Усі матчі серії проходили у Черкасах із-за близькості Запоріжжя до зони активних бойових дій.

Суперліга з баскетболу. Чоловіки

1/4 фіналу. Другий матч

Черкаси, 27 березня

Черкаські Мавпи - Запоріжжя 82:67 (12:13, 22:22, 19:18, 29:14)

Рахунок у серії: 2:0

Черкаські Мавпи: Льюїс (24 + 6 передач), Тіщенко (4 + 6 підбирань), Агафонов (18 + 6 підбирань), Руслов (4), Кузнецов (7), Далкорт (2), Новіков (5), Марченко (19 + 5 підбирань)

Запоріжжя: Биков (12 + 5 підбирань), Хохоник (9 + 12 передач), Нікітін (20 + 13 підбирань), Кабанов (5), Морозов (16 + 8 підбирань), Холод (3), Буц (2)

Раніше ми повідомляли, що визначилися пари першого раунду плей-оф.

Сітка плей-офф

Нагадаємо, Дніпро прийматиме чвертьфінальну серію плей-оф Суперліги проти Політехніки-Галичини. Саме дніпряни стали переможцями регулярного чемпіонату.