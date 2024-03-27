Коваль: У нас захворіло півкоманди, ми тренувалися три дні вшістьох

Дав оцінку грі Сипало

Головний тренер Дніпра Володимир Коваль вважає, що його підопічні могли краще зіграти у переможному матчі проти Галичини чвертьфінальної серії плей-оф чемпіонату України з баскетболу, якби не захворіли напередодні.

Про це він розповів на післяматчевій пресконференції.

"У нас захворіло півкоманди, ми тренувалися три дні вшістьох. Це вибило нас, ми не напрацювали те, що хотіли напрацювати. Але я вдячний хлопцям, які перехворіли, і вийшли сьогодні грати. Ще два дні назад у них була температура, але вони грали, дякую їм за це, бажаю швидкого одужання тим, хто зараз ще хворіє. Нам вас не вистачає.

Дещо не вистачило, деяким концентрації та налаштування, маю на увазі Данила Сипала, який повинен був забити сьогодні 20 очок, дуже поганий відсоток з-під кошика, це нерви, концентрації не вистачило. А так я задоволений", - заявив тренер.

Пресконференція

У складі перможців був відсутній розігруючий Іван Колдомасов. Також не зіграли, хоч і потрапили до заявки, Євген Сорочан, Олександр Тарасенко та Микола Вільховецький. Зазвичай вони отримують хвилини на майданчику.

Зустріч тричі переривалася через загрозу повітряної атаки російських окупантів.

Нагадаємо, БК Дніпро прийматиме всі матчі чвертьфінальної серії плей-оф Суперліги проти Політехніки-Галичини.

Раніше ми повідомляли, що дніпряни стали переможцями регулярного чемпіонату і завоювали Кубок України.