Дніпро прийматиме чвертьфінальну серію плей-оф Суперліги проти Політехніки-Галичини

Джерело - Чемпіон.

БК Дніпро прийматиме на своєму майданчику чвертьфінальну серію плей-оф Суперліги проти Політехніки Галичини.

Про це повідомляє ФБУ.

За домовленістю команд обидва перші матчі серії будуть зіграні на паркеті дніпрян у Шиннику. Зустрічі відбудуться 27 та 28 березня, о 17:00 за київським часом.

Зазначимо, що серії 1/4 фіналу, півфіналу, фіналу та матчу за третє місце відбуватиметься до двох перемог.

Перевагу домашнього майданчика в першому раунді матимуть команди, які посіли за підсумками регулярного чемпіонату вище місце.

Нагадаємо, що Дніпро став переможцем регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу. Зазначимо, що вісімка найкращих команд продовжить боротьбу за чемпіонство. Відповідно до результатів регулярки було сформовано наступні пари 1/4 фіналу: