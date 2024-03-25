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Дніпро прийматиме чвертьфінальну серію плей-оф Суперліги проти Політехніки-Галичини

Сьогодні 14:45 117 0
Дніпро прийматиме чвертьфінальну серію плей-оф Суперліги проти Політехніки-Галичини
#БК Дніпро, #Суперліга, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

БК Дніпро прийматиме на своєму майданчику чвертьфінальну серію плей-оф Суперліги проти Політехніки Галичини.

Про це повідомляє ФБУ.

За домовленістю команд обидва перші матчі серії будуть зіграні на паркеті дніпрян у Шиннику. Зустрічі відбудуться 27 та 28 березня, о 17:00 за київським часом.

Зазначимо, що серії 1/4 фіналу, півфіналу, фіналу та матчу за третє місце відбуватиметься до двох перемог.

Перевагу домашнього майданчика в першому раунді матимуть команди, які посіли за підсумками регулярного чемпіонату вище місце.

Нагадаємо, що Дніпро став переможцем регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу. Зазначимо, що вісімка найкращих команд продовжить боротьбу за чемпіонство. Відповідно до результатів регулярки було сформовано наступні пари 1/4 фіналу:

  • Дніпро - Політехніка-Галичина
  • Рівне - Старий Луцьк
  • Київ-Баскет - Прикарпаття-Говерла 
  • Запоріжжя - Черкаські Мавпи 
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