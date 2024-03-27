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Дніпро розгромив Галичину в першому чвертьфінальному матчі плей-оф Суперліги

Зустріч два рази переривалася через повітряну тривогу
Сьогодні 20:36 195 0
Дніпро розгромив Галичину в першому чвертьфінальному матчі плей-оф Суперліги
Фото - ФБУ
#БК Дніпро, #Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі чвертьфінального протистояння плей-оф української чоловічої Суперліги сезону-2023/2024 з баскетболу БК Дніпро впевнено виграв у Галичини.

Гра завершилася з рахунком 97:53. 

Господарі пішли на велику перерву за гарної різниці (+19), яку забезпечили переважно в другій чверті. Після перепочинку продовжили домінувати над командою гостей.

Найрезультативнішими гравцями у складі переможців стали Іван Дубоненко (23 бали) та Роман Бондарчук (19 очок). У львів'ян найкращим скорером був Дмитро Ходов - 14 балів + 6 підбирань.

Зустріч два рази переривалася через загрозу повітряної атаки російських окупантів.

Другий матч серії 1/4 фіналу плей-оф команди зіграють у четвер, 28 березня о 17:00 за київським часом.

Суперліга з баскетболу. Чоловіки
1/4 фіналу. Перший матч
Дніпро, 27 березня

Дніпро - Політехніка-Галичина 97:53 (19:14, 27:13, 20:15, 31:11)

Рахунок у серії: 1:0

Дніпро: Тимофеєнко 17 + 6 підбирань + 2 передачі, Сипало 12 + 15 підбирань + 3 перехоплення + 2 блок-шота, Конєв 11 + 3 передачі, Закурдаєв 8 + 5 підбирань + 4 передачі + 4 перехоплення - 3 втрати, Горобченко 7 + 7 передач + 5 підбирань + 5 перехоплень - 3 втрат - старт, Дубоненко 23, Бондарчук 19, Шкода 0 + 6 передач + 4 підбирання

Політехніка: Ходов 14 + 6 підбирань - 3 втрати, Карпюк 10 + 5 підбирань, Бачурін 9 - 6 втрат, Сафонов 9 - 5 втрат, Федчук 0 - старт, Качанов 4 - 8 втрат, Станішевський 4, Бартоломеєв 3 + 5 підбирань, Путько 0, Смітюх 0

Раніше ми повідомляли, що визначилися пари першого раунду плей-оф.

Нагадаємо, Дніпро прийматиме чвертьфінальну серію плей-оф Суперліги проти Політехніки-Галичини. Саме дніпряни стали переможцями регулярного чемпіонату. 

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