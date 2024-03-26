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22.03.2024 12:00 924

Наставник Дніпра: Ігри плей-оф відрізняються від матчів регулярного чемпіонату

Розповів про перемогу в регулярному чемпіонаті та Кубку України
Сьогодні 15:24 127 0
Наставник Дніпра: Ігри плей-оф відрізняються від матчів регулярного чемпіонату
#БК Дніпро, #Володимир Коваль

Джерело - ФБУ.

Головний тренер БК Дніпро Володимир Коваль вважає, що матчі плей-оф відрізняються від зустрічей регулярного чемпіонату чоловічої Суперліги з баскетболу, бо гравці налаштовуються по-особливому.

Про це та перемогу в регулярному чемпіонаті та Кубку України наставник розповів у інтерв'ю клубній пресслужбі.

"Якщо брати результат, то ми задоволені тим, як зіграли регулярну частину чемпіонату. Ми лише одного разу програли в боротьбі, лише за тиждень до того вигравши Кубок. Витративши багато сил і емоцій. То більше в емоційному плані ми підсіли.

Зараз усі налаштовані, очі горять. Усі розуміють, наскільки ігри плей-оф відрізняються від матчів регулярного чемпіонату чи Кубку. Все, що було до цього, все, що ми виграли, - треба забути. Зараз починається інша стадія чемпіонату, де одна поразка може лишити всю ту роботу, що ти зробив, марною", - повідомив тренер.

Нагадаємо, Дніпро прийматиме чвертьфінальну серію плей-оф Суперліги проти Політехніки-Галичини. Саме дніпряни стали переможцями регулярного чемпіонату.

Раніше ми повідомляли, що визначилися пари першого раунду плей-оф.

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