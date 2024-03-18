Визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги

Джерело - ФБУ.

Визначилися всі пари першого раунду плей-оф Суперліги Favbet за підсумками сезону.

Про це повідомляє ФБУ.

В 1/4 фіналу зіграють:

Дніпро - Політехніка-Галичина

Рівне - Старий Луцьк

Київ-Баскет - Прикарпаття-Говерла

Запоріжжя - Черкаські Мавпи

Пари були сформовані за день до завершення регулярного чемпіонату.

Зазначимо, що всі протистояння триватимуть до двох перемог. Перші 4 місця в турнірній таблиці Суперліги матимуть перевагу домашнього майданчика.

Нагадаємо, напередодні Дніпро розгромив Старий Луцьк, а Черкаські Мавпи вперше в сезоні обіграли Запоріжжя.