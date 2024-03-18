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Визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги

Сьогодні 20:44 82 0
Визначилися пари плей-оф 1/4 фіналу Суперліги
#БК Дніпро, #БК Запоріжжя, #Київ-Баскет, #БК Черкаські Мавпи, #БК Рівне, #Старий Луцьк, #Політехніка-Галичина, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - ФБУ.

Визначилися всі пари першого раунду плей-оф Суперліги Favbet за підсумками сезону.

Про це повідомляє ФБУ.

В 1/4 фіналу зіграють:

  • Дніпро - Політехніка-Галичина
  • Рівне - Старий Луцьк
  • Київ-Баскет - Прикарпаття-Говерла 
  • Запоріжжя - Черкаські Мавпи 

Пари були сформовані за день до завершення регулярного чемпіонату.

Зазначимо, що всі протистояння триватимуть до двох перемог. Перші 4 місця в турнірній таблиці Суперліги матимуть перевагу домашнього майданчика.

Нагадаємо, напередодні Дніпро розгромив Старий Луцьк, а Черкаські Мавпи вперше в сезоні обіграли Запоріжжя.

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