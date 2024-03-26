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Київ-Баскет приймає Говерлу, Запоріжжя зіграє з Мавпами: розклад матчів плей-оф чоловічої Суперліги на 26 березня

Запорожці вимушені грати на виїзді
Сьогодні 13:16 78 0
Київ-Баскет приймає Говерлу, Запоріжжя зіграє з Мавпами: розклад матчів плей-оф чоловічої Суперліги на 26 березня
Фото - ФБУ
#БК Дніпро, #БК Запоріжжя, #Київ-Баскет, #БК Черкаські Мавпи, #Політехніка-Галичина, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Двома матчами стартує плей-оф чоловічої Суперліги з баскетболу сезону-2023/2024 у Києві та Черкасах.

Через російсько-українську війну та близькість бойових дій до міста базування, Запоріжжя вимушене проводити домашні ігри в гостях.

Розклад на 26 березня

  • 18:00. Запоріжжя - Черкаські Мавпи
  • 19:00. Київ-Баскет - Прикарпаття-Говерла

Нагадаємо, Дніпро прийматиме чвертьфінальну серію плей-оф Суперліги проти Політехніки-Галичини. Саме дніпряни стали переможцями регулярного чемпіонату.

Раніше ми повідомляли, що визначилися пари першого раунду плей-оф.

БК Дніпро завоював Кубок України-2024

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