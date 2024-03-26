Київ-Баскет приймає Говерлу, Запоріжжя зіграє з Мавпами: розклад матчів плей-оф чоловічої Суперліги на 26 березня

Запорожці вимушені грати на виїзді

Джерело - Чемпіон.

Двома матчами стартує плей-оф чоловічої Суперліги з баскетболу сезону-2023/2024 у Києві та Черкасах.

Через російсько-українську війну та близькість бойових дій до міста базування, Запоріжжя вимушене проводити домашні ігри в гостях.

Розклад на 26 березня

18:00. Запоріжжя - Черкаські Мавпи

19:00. Київ-Баскет - Прикарпаття-Говерла

Нагадаємо, Дніпро прийматиме чвертьфінальну серію плей-оф Суперліги проти Політехніки-Галичини. Саме дніпряни стали переможцями регулярного чемпіонату.

Раніше ми повідомляли, що визначилися пари першого раунду плей-оф.

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