Київ-Баскет приймає Говерлу, Запоріжжя зіграє з Мавпами: розклад матчів плей-оф чоловічої Суперліги на 26 березня

Джерело - Чемпіон.
Двома матчами стартує плей-оф чоловічої Суперліги з баскетболу сезону-2023/2024 у Києві та Черкасах.
Через російсько-українську війну та близькість бойових дій до міста базування, Запоріжжя вимушене проводити домашні ігри в гостях.
Розклад на 26 березня
- 18:00. Запоріжжя - Черкаські Мавпи
- 19:00. Київ-Баскет - Прикарпаття-Говерла
Нагадаємо, Дніпро прийматиме чвертьфінальну серію плей-оф Суперліги проти Політехніки-Галичини. Саме дніпряни стали переможцями регулярного чемпіонату.
Раніше ми повідомляли, що визначилися пари першого раунду плей-оф.