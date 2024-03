Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який подолав позначку в 40 000 набраних очок у кар'єрі.

Леброн зумів набрати 26 очок у матчі регулярного чемпіонату проти Денвера (114:124), тепер у його активі 40 017 балів. Джеймс випереджає Каріма Абдул-Джабара на 1 630 очок.

Для лідера Лейкерс цей сезон став 21-м у кар'єрі. 39-річний форвард набирає в середньому 25,3 очка, 7,9 передачі та 7,1 підбирання.

LeBron James scores the bucket to become the first player in league history to score 40,000 career points 👑



