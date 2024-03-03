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Леброн став першим гравцем, який набрав 40 000 очок у НБА

Джеймс випереджає Каріма Абдул-Джабара на 1 630 балів
Сьогодні 09:44 180 0
Леброн став першим гравцем, який набрав 40 000 очок у НБА
Фото: Getty Images
#NBA, #Леброн Джеймс, #Лос-Анджелес Лейкерс

Джерело - Чемпіон.

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс став першим гравцем в історії НБА, який подолав позначку в 40 000 набраних очок у кар'єрі.

Леброн зумів набрати 26 очок у матчі регулярного чемпіонату проти Денвера (114:124), тепер у його активі 40 017 балів. Джеймс випереджає Каріма Абдул-Джабара на 1 630 очок.

Для лідера Лейкерс цей сезон став 21-м у кар'єрі. 39-річний форвард набирає в середньому 25,3 очка, 7,9 передачі та 7,1 підбирання.

Раніше повідомлялося, що Леброн Джеймс відмовився від пропозиції Голден Стейт.

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